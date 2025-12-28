La colección 'Puerta de Diego', que recorre en el Párraga el arte contemporáneo, se puede visitar hasta el 7 de enero

Imagen de la presentación de la exposición en el Centro Párraga - CARM

MURCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hasta el 7 de enero se puede visitar en el Centro Párraga del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes la exposición 'Los años pintan', un paseo por el amor al arte contemporáneo de la mano de la colección 'Puerta de Diego', que reúne 27 obras de destacados artistas internacionales y nacionales entre las que hay varios creadores murcianos de referencia.

Comisaria por T20 Proyectos, la exposición muestra públicamente por primera vez una selección de las obras atesoradas por Pilar de Diego y Carlos Puerta, cuya colección está considerada como una de las mejores y más importantes colecciones privadas de arte contemporáneo de España.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "hay que agradecer a Pilar de Diego y Carlos Puerta su generosidad por compartir y mostrar por primera vez una destacada selección de su colección de forma pública en el Centro Párraga. Cualquier persona interesada en el arte tiene asegurado el disfrute en esta exposición que clausuramos el 7 de enero".

'Los años pintan' cuenta con obras de 27 artistas distribuidas en los espacios 2 y 3 del Centro Párraga y supone un recorrido por las últimas décadas del arte contemporáneo. Así, hay obras de Antonio Ballester, Carmen Calvo, Gil Heitor Cortesão, Secundino Hernández, Abraham Lacalle, Jason Martin, Juan Navarro Baldeweg, Julien Opie, Adam Pendleton, Juliao Sarmento, Julian Schnabel, José María Sicilia, Antoni Tápies, Juan Usle o Ytarralde. Asimismo, muestra obras de cuatro artistas de la Región de Murcia: FOD, Miguel Fructuoso, Nico Munuera y Sonia Navarro.

La exposición podrá visitarse hasta el 7 de enero de lunes a viernes en horario de 9.00 a 21.00 horas. Para más información se puede consultar la sección de 'Programación' de la página web del Centro Párraga.