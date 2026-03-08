El colectivo 'Calasparra Se Mueve' dona 23.000 euros al Equipo de Investigación Oncológica de la Arrixaca

El colectivo 'Calasparra Se Mueve', formado en 2015 y focalizado en el apoyo a la investigación sobe el cáncer, ha realizado una donación de 23.000 euros al Equipo de Investigación Oncológica de La Arrixaca - CARM

MURCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colectivo 'Calasparra Se Mueve', formado en 2015 y focalizado en el apoyo a la investigación sobe el cáncer, ha realizado una donación de 23.000 euros al Equipo de Investigación Oncológica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

Desde hace una década y de manera ininterrumpida, este grupo desarrolla un intenso trabajo solidario a lo largo de todo el año. Organiza y participa en numerosas iniciativas y canaliza donaciones con el apoyo del comercio local.

La 'Carrera entre arrozales', la 'Marcha Rosa' en octubre, el 'Motoalmuerzo', la edición de un calendario solidario y la artesanía donada que venden semanalmente en el mercado de Calasparra, son algunos ejemplos de su actividad.

Fruto de este esfuerzo colectivo, cada año logran reunir una cuantía que destinan íntegramente a la lucha contra el cáncer, alternando sus donaciones entre el hospital Virgen de la Arrixaca y el hospital Morales Meseguer.

A lo largo de este periodo y gracias a su constancia, han destinado a este fin una cantidad global de más de 200.000, que evidencia el impacto de la solidaridad ciudadana. "Esta aportación es reflejo del compromiso de los miembros del colectivo y de la implicación de empresas, comercios, asociaciones y vecinos del municipio", destacan desde el Gobierno regional.

"Su trabajo constante y diverso ha generado una ola de conciencia y sensibilidad en la localidad y municipios vecinos", añaden. "El hospital Virgen de la Arrixaca expresa, un año más, un profundo agradecimiento por este apoyo económico y social a la investigación, que se traduce en más ensayos clínicos y nuevas opciones terapéuticas para los pacientes, lo que evita en muchos casos desplazamientos fuera de la Región de Murcia", han concluido.