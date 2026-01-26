El colegio Antonio Molina de Blanca contará con un nuevo pabellón de Infantil, comedor y gimnasio

El Jefe Del Ejecutivo Autonómico, Fernando López Miras, Preside El Acto De Colocación De Primera Piedra Del Nuevo Pabellón Del Colegio Antonio Molina González De Blanca - CARM

BLANCA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha presidido este lunes el acto de colocación de la primera piedra de la ampliación del colegio Antonio Molina de Blanca, junto con el alcalde del municipio, Pablo Cano, cuyas obras tienen un plazo de ejecución de 12 meses.

El Gobierno regional invertirá más de 3 millones de euros de fondos propios en la construcción de un pabellón que albergará seis nuevas aulas de Educación Infantil, comedor y gimnasio, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El pabellón podría estar en funcionamiento el próximo curso y permitirá que las actuales aulas de Infantil se destinen a Primaria, para mejorar las instalaciones del centro y cubrir las necesidades de espacio del colegio.

López Miras ha puesto en valor que la ampliación hará del Colegio "una infraestructura más moderna, más accesible, energéticamente eficiente y sostenible, con 1.550 metros cuadrados nuevos que lo harán un centro educativo del siglo XXI, y eso es lo que demandaba Blanca".

El máximo responsable autonómico ha añadido que la colocación de la primera piedra supone una jornada "emotiva", a la vez que ha anunciado que desde el Gobierno "vamos a seguir invirtiendo todavía más para ampliar, modernizar y mejorar infraestructuras educativas en toda la Región de Murcia".

Durante su intervención, ha afirmado que el proyecto es fruto del trabajo conjunto de toda la comunidad educativa, desde las familias y el profesorado hasta el Ayuntamiento y el Gobierno regional, y ha reivindicado el valor de la unidad en un momento en el que "muchos se preocupan de resaltar lo que nos diferencia y nos separa".

En este sentido, ha destacado la importancia de lo que se puede conseguir "cuando trabajamos de forma unida, codo con codo, y cuando todos creemos en lo mismo".

El colegio Antonio Molina cuenta en la actualidad con dos líneas completas de Infantil y Primaria, cinco aulas de Infantil, 13 aulas de Primaria y seis aulas de menores dimensiones donde se ubican unidades de desdoble.

Con esta obra, la Comunidad cumple con el compromiso adoptado con los vecinos de Blanca, ya que la ampliación de este centro es una demanda del municipio ante la alta ocupación que está registrando el colegio en los últimos cursos. El colegio cumplió el pasado mes 75 años.

MEJORAS DE LA RED DE CENTROS

López Miras ha informado de que su Ejecutivo va a llevar a cabo "medio centenar de obras que van a dar respuesta a demandas de los más pequeños, pero también de los padres, de las madres y los docentes de otros municipios".

Ese "compromiso con la mejora de la red educativa pública" ya se ha traducido en una inversión de 34 millones de euros el pasado año en la construcción y ampliación de grandes infraestructuras educativas, como los nuevos colegios de La Aljorra (Cartagena) y Sagrado Corazón (Librilla), o las ampliaciones, con nuevos pabellones docentes, del Colegio de Almendricos (Lorca), la Escuela de Hostelería de Cartagena, el IES Las Salinas del Mar Menor (Cartagena), el Colegio Petra Sánchez (Los Alcázares) y el IES Mar Menor (San Javier).

Asimismo, la semana pasada se anunció la licitación de la redacción del proyecto de obras de ampliación de un nuevo pabellón de Infantil en el Colegio Los Pinos (San Pedro del Pinatar), con una inversión de 2 millones de euros, y también la ampliación del Colegio Maspalomas (San Pedro del Pinatar), con un nuevo pabellón que sumará dos aulas de Infantil gracias a una inversión de 521.000 euros.

De la misma forma, próximamente se adjudicarán las obras de ampliación del Colegio Virgen de la Vega de Cobatillas (Murcia), que contará con un nuevo pabellón de Educación Infantil y una inversión de más de 1,3 millones de euros.

Además, el Gobierno regional trabaja en la construcción del nuevo colegio Bienvenido Conejero (Los Alcázares) y las ampliaciones de los IES Menárguez Costa (Los Alcázares) y Manuel Tárraga Escribano (San Pedro del Pinatar), para dar una solución estructural a la demanda educativa en el entorno del Mar Menor.