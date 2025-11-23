El Colegio de Psicología de Murcia presenta este lunes el estudio sobre la situación laboral del personal docente

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM) presenta este lunes el informe titulado 'Entre la Tiza y la Pizarra Digital: Un Estudio Sobre la Situación Laboral y el Malestar Psicológico en el Personal Docente'.

La presentación del estudio será a las 9.45 horas, en la sede de dicho Colegio, y contará con los autores del estudio, Pilar Martín, Juan Pedro Martínez y Rosalía Jódar, y Andrés Martínez del Área de Comunicación Sterm.

Según informa el Colegio, "la profesión docente atraviesa un momento de especial complejidad, ya que a la tradicional exigencia de enseñar y acompañar al alumnado se han sumado en los últimos años nuevas exigencias como una burocracia creciente, desafíos tecnológicos, una sobrecarga emocional constante y otros factores ya existentes, como la permanencia de algunos estereotipos de género que condicionan la autoridad pedagógica y la carrera profesional".

Estas condiciones han colocado al profesorado "en una situación de vulnerabilidad que se refleja en niveles preocupantes de estrés, ansiedad, depresión y burnout".

Para analizar dichos factores, el COPRM y el sindicato Sterm firmaron un convenio para ofrecer una perspectiva sobre el estado laboral y psicológica del colectivo docente, aportando datos actuales y comprensibles sobre los riesgos y fortalezas que conviven hoy en las aulas.