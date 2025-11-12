El cómic 'Murcia 825-2025' acerca los 1.200 años de historia de la ciudad a las aulas

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los artistas murcianos Juan Álvarez y Jorge Gómez han realizado el cómic 'Murcia 825-2025' que celebra los 1.200 años de la historia de la ciudad, una obra que nace "con el propósito de acercar su riqueza patrimonial y cultural a todos los murcianos".

Esta es, según el alcalde, José Ballesta, "una forma creativa y accesible de transmitir el orgullo de pertenencia, los valores y la memoria colectiva que definen a Murcia", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El cómic propone un recorrido visual por los momentos más significativos de la historia de la ciudad, desde la fundación de Madinat Mursiya por Abderramán II hasta la Murcia contemporánea. A través de los personajes de Tica y Rusdi, dos jóvenes que simbolizan la diversidad y la vitalidad de la ciudad, el lector viaja por los siglos para descubrir las raíces, los símbolos y los valores que han conformado la identidad murciana. La obra combina un estilo gráfico cercano y moderno con un relato riguroso y divulgativo, pensado para despertar la curiosidad de niños, jóvenes y adultos.

Durante la presentación, en la que ha estado acompañado por el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, y por la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, así como los artistas creadores de la obra, Ballesta, ha explicado que "todos estos personajes y estos hechos históricos recorren el cómic con todo el rigor necesario, pero también de una manera brillante, ágil, pedagógica, dinámica y colorista, que la hace muy accesible".

El Ayuntamiento de Murcia ha editado 4.000 ejemplares en tres formatos diferentes con el objetivo de facilitar su llegada a todos los públicos. La edición en tapa dura, de mayor durabilidad, se incorporará a la Red Municipal de Bibliotecas y a los departamentos de Geografía e Historia de los centros educativos del municipio. La edición en tapa blanda se destinará a institutos y programas pedagógicos municipales, mientras que la versión reducida, más manejable, se distribuirá en actividades culturales, visitas escolares y programas de intercambio, sirviendo también como material divulgativo y de bienvenida para estudiantes y visitantes.

2025, EL AÑO DE MURCIA

El cómic "Murcia 825-2025" forma parte del programa de actividades del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad, una conmemoración que ha impulsado más de un millar de iniciativas culturales, artísticas, educativas y patrimoniales. Exposiciones, espectáculos, restauraciones, foros y talleres han llenado de vida los barrios y pedanías, ofreciendo a los murcianos la oportunidad de redescubrir su historia y fortalecer su vínculo con la ciudad. Entre las propuestas más destacadas figuran la exposición "Murcia. 1200 años de historia viva", el Festival Murcia Tres Culturas, la Semana de la Fundación, el Foro ABC, el Certamen CreaMurcia 1200 o la recuperación de enclaves históricos como la Muralla del Sol y las Fortalezas del Rey Lobo.

Más de 100 espacios distintos del municipio han sido escenario de estas actividades, que han contado con la participación de cerca de 400 embajadores de Murcia 1200, entre ellos Carlos Alcaraz, Viva Suecia, Carlos Santos, Muriel Romero o Virginia Martínez.