Comienza la primera charla formativa sobre prevención en seguridad en el Centro Social de Mayores de El Palmar (Murcia)

MURCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Mayores del Ayuntameinto de Murcia, Paqui Pérez, y el edil de Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, participarán este miércoles por la tarde en la primera charla formativa sobre prevención en seguridad que se desarrolla, en el marco de la campaña 'Mayores Seguros', en el Centro Social de Mayores de El Palmar, informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los 710 socios y socias del CSM de El Palmar recibirán por parte de Policía Local información puntual y consejos para que adquieran conciencia sobre las diferentes estafas y bulos, situaciones de riesgo en la seguridad vial, así como asesoramiento en torno al maltrato o el acoso o sobre cómo actuar a la hora de realizar operaciones en entidades bancarias o qué hacer ante una situación de necesidad.

Esta actividad formativa continuará mañana jueves, 2 de junio, en el CSM de Javalí Viejo, a las 9.00 horas; y en el CSM de Sangonera La Seca a las 10.00. El 3 de junio será en el CSM de El Puntal, a las 9.00; el 7 de junio en el CSM de Alquerías, a las 18.00, y el 13 de junio en el CSM de Aljucer, a las 18.00 horas.

En una primera fase, esta actividad se va a desarrollar en un total de 25 centros de mayores de pedanías y barrios y se completará con el resto de CSM interesados en recibir esta formación a lo largo del año.

Las charlas están centradas en prevención en seguridad, con el objetivo de que los mayores del municipio adquieran reciban información puntual y consejos sobre cuestiones como estafas de servicios y falsas ayudas; qué hacer si se es víctima de un hecho delictivo; prevención en viajes; seguridad vial; y seguridad en el hogar.

Entre las recomendaciones y advertencias que Policía Local ofrecerá en estas charlas destacan no abrir la puerta a desconocidos, no firmar ningún documento ni dar datos personales, no llevar grandes cantidades de dinero encima, no perder de vista el bolso o mantener la precaución en mercadillos y a la salida de entidades bancarias, entre otros.

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN SEGURIDAD VIAL

Esta formación dirigida al colectivo de mayores se complementa con las charlas formativas que también van a recibir los socios y socias de los CSM de San José de la Vega, Vistabella, Lobosillo, Llano de Brujas, La Albatalía, Infante Juan Manuel, San Basilio y San José Obrero de El Raal recibirán durante el mes de junio sobre educación y seguridad vial, enmarcadas en la campaña de la Dirección General de Tráfico 'Mayores, activos y seguros', para que aprendan a circular con seguridad y fluidez por la vía pública en cualquier situación o circunstancia, no solo como conductor, sino como peatón o usuario del transporte público o privado.

Estas charlas formativas se suman a los proyectos estratégicos 'Mayores Conectados' y 'Mayores Activos', diseñados por la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, para fomentar el envejecimiento activo, el desarrollo personal y la salud emocional y mejorar, a través de la prevención, la seguridad de las personas de edad.