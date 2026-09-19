Comienzan fiestas patronales de Santomera con el pregón, una ruta gastronómica y un intenso fin de semana de actividades

La programación arranca este viernes y reúne durante sus primeros días propuestas culturales, deportivas, gastronómicas y musicales para todos los públicos - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Las fiestas patronales de Santomera comienzan este fin de semana con una intensa agenda que marcará el inicio de cerca de tres semanas de celebraciones en honor a la Virgen del Rosario. Cultura, deporte, gastronomía, tradición y música se darán la mano en una programación de más de un centenar de actos pensada para todos los públicos y que tendrá sus primeros grandes momentos entre este viernes y el domingo.

Así, este sábado la Plaza del Ayuntamiento acogerá la 'Gran fiesta del Chupinazo', que incluirá talleres infantiles, actividades musicales, espectáculos de animación, regalos y degustaciones. Poco después tendrá lugar uno de los actos más esperados de las fiestas: el pregón, que este año correrá a cargo de Pilar Moreno Herrero.

El alcalde, Víctor Martínez, ha destacado que estas fiestas "son días en los que Santomera vuelve a demostrar que es un pueblo vivo, acogedor y alegre; un pueblo que sabe disfrutar y que se siente orgulloso de lo que es". "Hemos preparado con muchísima ilusión un programa para todas las edades, pensado para que cada santomerano encuentre su momento y para que quienes nos visiten descubran el ambiente que hace especiales nuestras fiestas", ha añadido.

La programación arrancará este viernes con la Fiesta de la Lectura, la apertura del recinto festero de El Polvorín y el Festival de Danzas Orientales 'Bellysan', que reunirá a artistas procedentes de distintos puntos de España y del extranjero. La jornada concluirá con el concierto de Alberto Romero y su espectáculo 'Alboroqueando'.

El sábado será una de las jornadas más intensas del calendario festivo. Además del Chupinazo y el pregón, la mañana contará con el I Acuatlón de Santomera y el IX Certamen Nacional de Pintura Rápida. La actividad continuará durante toda la jornada con la ruta gastronómica por bares y restaurantes del municipio y actuaciones musicales en distintas plazas del municipio.

La noche estará protagonizada por el Torneo Nocturno de Ajedrez y la apertura de la Zona Güertana, que arrancará con el espectáculo de DJ Velo y la macrodiscoteca Kraken Monster Party, que este año presenta su montaje 'IA Tour, la rebelión de las máquinas'.

El domingo continuará la actividad con una jornada abierta de espeleología y visitas guiadas a la Cueva de las Yeseras, el VI Trofeo Nacional de Fitness Vamos A+ y una misa de campaña en Orilla del Azarbe. Como colofón del primer fin de semana festivo, el Auditorio Municipal Ginés Abellán acogerá el concierto de 'La Otra Oreja', considerado uno de los mejores tributos nacionales a La Oreja de Van Gogh.

Las fiestas patronales continuarán durante las próximas semanas con una programación repleta de propuestas para todos los públicos. Entre las citas más destacadas figuran SanVino, los conciertos de artistas y grupos como Jay Santos, Éxtasis, Linaje o la Orquesta La Mundial, el tradicional Bando de la Huerta, la conmemoración del Día del Ayuntamiento, la entrega de las Medallas de Oro y al Mérito, actividades infantiles, deporte en la calle o la ofrenda a la Virgen del Rosario.

El broche final llegará el 7 de octubre, con la solemne procesión de la patrona y el tradicional castillo de fuegos artificiales que pondrá fin a las celebraciones.