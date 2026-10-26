Comienzan a reabrir las habitaciones afectadas por el incendio del hospital Santa Lucía

Obras de rehabilitación de las habitaciones afectadas en el incendio del hospital Santa Lucía - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Hospital General Universitario Santa Lucía abrirá esta semana las cuatro habitaciones renovadas de la Unidad 55 de Oncohematología para recibir a sus primeros pacientes. La recuperación de estos espacios permite restablecer progresivamente la actividad asistencial y avanzar en la puesta en funcionamiento de las instalaciones afectadas por el incendio ocurrido a finales de 2025, han informado desde el Ejecutivo regional.

El proceso concluirá este jueves 29 de octubre con la entrega de las obras por parte de la empresa adjudicataria, tras lo que se acometerá la limpieza ese mismo día y el equipamiento del mobiliario el viernes, de forma que queden disponibles para los ingresos de pacientes que fueran necesarios.

A partir de esta semana también se realizará la apertura de nuevas habitaciones de forma escalonada, con la previsión de habilitar cada semana los espacios rehabilitados de las otras tres plantas, hasta recuperar progresivamente las 28 camas disponibles en estas unidades.

El Gobierno regional ha explicado que la incorporación de las habitaciones se llevará a cabo "conforme finalicen los trabajos y se compruebe que reúnen las condiciones necesarias para su uso asistencial".

Las actuaciones han incluido la rehabilitación de las habitaciones y la recuperación de su mobiliario, así como la reparación de los espacios interiores que precisaban intervención. "Estos trabajos forman parte del plan impulsado por el Servicio Murciano de Salud (SMS) para recuperar las instalaciones y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento", han manifestado.

Paralelamente, continúan los trabajos de rehabilitación de la fachada y de los elementos colindantes del hospital que incluye la sustitución de materiales en 6.800 metros cuadrados de superficie.

MEDIDAS DE MEJORA DE LOS MATERIALES FRENTE AL FUEGO

El proyecto incluye también medidas destinadas a mejorar el comportamiento de los materiales de construcción frente al fuego, de acuerdo con las recomendaciones de los informes técnicos y de la Comisión de Seguridad del Área de Salud.

Estas actuaciones se desarrollarán en distintas fases. La primera se centra en las fachadas que requieren intervención, mientras que una segunda contempla la adecuación de un zócalo de cuatro metros de altura en los edificios en contacto directo con la planta terraza, con prioridad para las zonas accesibles y de mayor riesgo.