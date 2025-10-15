El Comité Científico del Mar Menor no considera que haya motivos de alarma sobre una posible 'sopa verde'

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, considera que una nueva 'sopa verde' "es posible siempre", pero que "depende de las condiciones que se den". El catedrático de la Universidad de Murcia (UMU) ha explicado, tras la reunión del Comité este miércoles, que el otoño y la próxima llegada del invierno es un "factor a favor" mientras que el hecho de que las danas pueden ser repetitivas lo es en contra.

También influirán "los retardos en la entrada de agua y que haya más o menos eventos", en referencia a la posibilidad de que se repita otra nueva dana en pocos días.

Ruzafa ha mostrado su "confianza" en el sistema que "ha tenido mucha capacidad en este tipo de eventos, para recuperarse en dos o tres semanas y volver a valores relativamente normales". Así, ha afirmado que no hay motivos para una alarma ante la que "podríamos hacer poco" ya que habría que "tomar medidas con tiempo" como, por ejemplo, "gestionar bien la cuenca vertiente, porque ahí es donde está la garantía de anticiparnos a este tipo de eventos que cada vez van a ser más frecuentes".

En cuanto al alto nivel freático del acuífero del Campo de Cartagena Ruzafa, ha reconocido "discrepancias a nivel de administraciones y científico de qué papel juega" el Comité en este asunto. Por eso lo estudiarán para marcar unos objetivos prioritarios ya que considera que "todas las soluciones se tienen que analizar y establecer prioridades sobre la urgencia, la eficacia y los costos, no solo económicos, sino en cuanto a coordinación de actividades y su planificación" para "ayudar a las administraciones a enfocar los problemas y encontrar soluciones".

Ruzafa ha apuntado que "hay que ver como evolucionan los niveles de clorofila que han tenido un pico muy elevado", así como las entradas de agua dulce que "son muy altas". También ha señalado que las entradas de nutrientes y de materiales en suspensión por las escorrentías "son enormes".

En algunos puntos el nivel del acuífero ha subido entre medio metro y dos metros, dependiendo de los puntos. Por su parte, la bajada de salinidad se ha recuperado "levemente", así como la caída de oxígeno en algunas zonas, y la turbidez que ha empezado a remitir y en la zona de La Manga es más baja".