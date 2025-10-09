El Comité de Emergencias de Murcia activa un dispositivo de 800 efectivos ante la alerta por lluvias

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha activado un dispositivo especial asociado a la alerta roja, de riesgo extremo, que afectaría a las pedanías del campo de Murcia, y de alerta naranja, riesgo importante, al resto del municipio activadas por la Aemet. El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha presidido el Comité de Emergencias reunido esta tarde con el objeto de coordinar todos los servicios municipales implicados, para garantizar la seguridad de la ciudadanía y permitir el correcto funcionamiento del operativo de emergencias, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

En rueda de prensa posterior, Ballesta, ha hecho balance de las incidencias surgidas tras el episodio de lluvia de hoy, tras el que se ha recogido 68 litros por metro cuadrado en la zona del Reguerón, junto a Beniaján, seguidos de los 28 litros por metro cuadrado en la Plaza Circular.

Con respecto al dispositivo especial, Ballesta ha destacado que está reforzado por 800 efectivos de 16 servicios municipales como es la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, funcionarios del Servicio de Limpieza, de Parques y Jardines y Servicios Sociales.

Las medidas concretas que afectan a todo el municipio son el cierre de los centros deportivos; las líneas de autobús 39 y 26C no prestarán servicio, por cancelar las clases en las universidades; y quedará suspendida la actividad en los tres Centros de Estancias Diurnas.

En cuanto a incidencias personales, solo se ha registrado un caso de heridas leves a un hombre de unos 90 años, en la pedanía de Los Dolores, afectado por el hundimiento de un techo, y que no ha precisado ingreso ni asistencia.

CARRETERAS CORTADAS

En cuanto a las carreteras que permanecen cortadas a las 18.30 horas son la avenida de San Javier, a la altura de la rambla del secano, en Torragüera; la rambla del carril Marqués, cortada en ambos accesos por San José de la Vega y Beniaján; la calle Joaquinas en Avileses; la F20 a la altura del Hondón, también en Avileses, y el carril Torreabellán en Avileses.

CENTROS EDUCATIVOS

Ballesta ha confirmado que se han suspendido las clases en Campo de Murcia, El Raal y Zeneta, así como en la UMU y la UCAM (Cartagena).

PARQUES Y JARDINES

Tampoco se han registrado incidencias en los parques y jardines del municipio. Aún así, permanecen cerrados Floridablanca, el Cuartel de Artillería y el entorno de Reina Sofía.

SERVICIOS SOCIALES

Los usuarios de los centros de Estancias Diurnas ya han regresado a sus casas, y mañana se cierran los tres centros del municipio. Paralelamente se han activado los protocolos de teleasistencia y atención a personas sin hogar.

TRÁFICO Y SEMÁFOROS

En cuanto a incidencias de tráfico y semafóricas se han registrado un total de 13, de las que ya están 11 totalmente resueltas.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

En cuanto a los centros deportivos municipales permanecerán desde esta tarde, y durante el día de mañana cerrados.

TRANSPORTE PÚBLICO

Las líneas de autobús 30 y 78 se han desviado con motivo del corte de la carretera de la rambla del Secano.

Además, quedan suspendidas para mañana las líneas 39 (Campus Espinardo) y 26C (Ciencias de la Salud), por la suspensión de la actividad lectiva en las universidades.

CULTURA

También se han suspendido las actividades de la Feria del Libro en horario de mañana, y las de la tarde se estudiará según la evolución meteorológica.

También se han aplazado las actividades de la Semana de la Huerta; del IBAF, así como la programación de los centros culturales y se ha cancelado el concierto de Funambulista y las fiestas patronales previstas para mañana en La Cueva y Santo Ángel, así como en Aljucer.

En esta reunión se han concretado las medidas a adoptar tanto de carácter preventivo, como de respuesta ante cualquier incidencia que se pueda producir a causa de las condiciones meteorológicas previstas, "asegurando el correcto funcionamiento del operativo de emergencias municipal", han afirmado.

En este sentido, con motivo del nivel rojo activado por la Aemet que afecta a diez pedanías del Campo de Murcia, y que prevé una acumulación de agua en 12 horas de hasta 180 litros por metro cuadrado por hora de agua desde las 10.00 horas de mañana viernes, el Consistorio ha adoptado, en este caso, la decisión de suspender toda la actividad municipal en Avileses, Baños y Mendigo, Cañadas de San Pedro, Carrascoy-La Murta, Corvera, Gea y Truyols, Lobosillo, Los Martínez del Puerto, Sucina y Valladolises.

La decisión de suspender toda la actividad municipal responde a la "necesidad de priorizar la seguridad de la ciudadanía, y del propio personal municipal, durante el episodio de lluvias intensas", han explicado. Esta medida preventiva permitirá concentrar los recursos humanos y técnicos en las labores de emergencia, y en la atención a posibles incidencias derivadas del temporal, han señalado.

Esto supone cerrar también las Salas de Estudio de Los Martínez del Puerto; Zeneta, y El Raal, y las Oficinas de Información y Registros en las pedanías que ofrecían servicio el viernes, como es en Corvera, Valladolises, Sucina, El Raal y Zeneta.

En el resto del municipio, en alerta naranja desde las 10.00 horas de mañana viernes por riesgo de acumulación de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, el Comité de Emergencias ha activado el protocolo previsto para estos casos y que integra principalmente a los servicios municipales de Policía Local, Bomberos, Tráfico, Aguas de Murcia, Limpieza Viaria, Alumbrado Público, Parques y Jardines, y el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS).

ACTUACIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO

En el marco del protocolo de actuación previsto para este aviso meteorológico, el servicio de Parques y Jardines ya ha procedido al cierre preventivo y balizamiento de distintas zonas vulnerables dentro de los espacios verdes del municipio, como zonas de juegos infantiles, espacios deportivos, áreas de descanso y terrazas situadas junto a árboles de gran porte, con el objetivo de evitar riesgos y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

Desde la empresa municipal Aguas de Murcia se ha activado el plan de emergencia ante lluvias intensas, con el fin de mantener las redes de alcantarillado operativas y los imbornales limpios, que se intensifica en los días con alerta por fuertes lluvias o tormentas desde días antes. Así, han asegurado que el suministro de agua está plenamente garantizado.

Además, el servicio de Limpieza Viaria ha retirado aquellos contenedores ubicados en las zonas más sensibles, como son los entornos de las ramblas. Una vez finalice el aviso, se desplegará un dispositivo especial de limpieza en calles y plazas del municipio para retirar posibles residuos en la vía y recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible.

Asimismo, durante la jornada de hoy jueves se ha reforzado la inspección y limpieza de los 3.000 imbornales ubicados en los parques y jardines del municipio, para que estén en óptimas condiciones y cumplan con su función de recoger el agua de lluvia. Estos sistemas de drenaje están colocados estratégicamente en los jardines del municipio para recoger el agua de lluvia a través de sus rejillas, evitando así la formación de grandes charcos o inundaciones por acumulación de agua.

El Ayuntamiento recomienda a la población seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Tanto el Consistorio como la Policía Local informarán de la situación a través de sus cuentas en redes sociales, donde los murcianos podrán obtener información veraz y actualizada de cualquier incidencia que se produzca, así como cambios en el estado del aviso de AEMET.