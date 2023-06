Company (PSOE):"Ballesta tiene que dar explicaciones de inmediato por la suspensión injustificada del concierto de Saiz"

MURCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 5 del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia y secretario general de las Juventudes Socialistas de Murcia, Miguel Company, ha asegurado que el alcalde, José Ballesta, "tiene que dar explicaciones de inmediato y asumir su responsabilidad por la suspensión del concierto de la cantante Rocío Saiz durante el Orgullo por quitarse la camiseta".

"El alcalde José Ballesta tiene que asumir su responsabilidad y dar explicaciones de inmediato. No se puede poner detrás de la Policía Local para seguir escondido. Es una actitud cobarde. La ciudadanía merece saber si hubo algún tipo de orden o indicación por parte del Ayuntamiento y quién la dio", ha indicado.

En este sentido, el candidato al Congreso de los Diputados ha señalado que no se ha infringido ninguna ordenanza municipal: "En el municipio de Murcia no existe ninguna norma jurídica que prohíba ir sin camiseta. No hay ninguna base legal para detener el concierto. Fue una actuación injustificada y desproporcionada", según han informado fuentes del PSOE en un comunicado.

Company ha explicado que, durante el pregón del Orgullo el pasado sábado, varias personas subieron al escenario sin camiseta y también en la propia plaza había gente sin ellas. "No hubo ningún problema hasta que lo hizo una mujer, en este caso, la cantante Rocío Saiz, sobre el escenario", ha precisado.

Asimismo, ha precisado que en la ciudad de Murcia "podemos ver a mujeres sin camiseta en comparsas durante fiestas locales como el Entierro de la Sardina, sin que suponga ningún tipo de polémica".

"Sin embargo, ver a una mujer sin camiseta en un escenario del Orgullo reivindicando la igualdad y el derecho de todas las personas a ser lo que son, sí lo ha supuesto. No podemos callar ante esta doble moral", ha manifestado.

Por otro lado, Company ha destacado que el alcalde de Murcia, José Ballesta, "ni siquiera ha sido capaz de poner un mensaje de apoyo a las reivindicaciones del Orgullo LGTBI de Murcia en todo el fin de semana".

"De hecho, ni siquiera asistió a la lectura del manifiesto. Con sus silencios y ausencias ha dejado claro que para el PP de Murcia defender la igualdad de todas las personas no es una prioridad".

"Estos hechos dejan claro por qué necesitamos unas instituciones comprometidas con la igualdad de todas las personas y que no se pongan de perfil como está sucediendo en este caso en el Ayuntamiento de Murcia", ha subrayado el candidato del PSOE.

Por último, ha remarcado que "no se puede desvincular la lucha LGTBI de la lucha feminista". "Debemos defender cada día los derechos y avances que hemos conseguido. Desde el PSOE de la Región de Murcia no vamos a consentir ni un solo retroceso. No en materia de visibilidad ni de derechos", ha concluido.