Archivo - La compraventa de vivienda en la Región de Murcia aumenta un 21,8% en noviembre, según los registradores

MURCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compraventa aumentó en la Región de Murcia en un 21,8%, según el avance de datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al mes de noviembre de 2025 del Colegio de Registradores. En concreto, la Región pasó de las 3.430 compraventas de noviembre de 2024 a 4.177 en el mismo mes de 2025.

Todas las comunidades y ciudades autónomas excepto tres han registrado incrementos de compraventas totales durante el mes de noviembre. Entre los incrementos destacan por encima del 20% Melilla (32,2%), Cantabria (31,9%), País Vasco (28,5%) y Región de Murcia (21,8%). Por su parte, solamente Madrid (-9,9%), Aragón (-1,4%) y Baleares (-0,9%) han sufrido descensos.

En términos absolutos, Andalucía, Valencia y Cataluña han superado las 15.000 compraventas totales, con Andalucía superando las 21.000. En cuanto a las compraventas de vivienda, las mismas comunidades ocupan los primeros puestos, con Andalucía cerca de 12.000 operaciones.

En el caso de la compraventa de viviendas, se pasó de las 1.883 realizadas en noviembre del pasado año a las 2.294 del mismo mes de 2025. Los mayores incrementos han sido en Melilla (33,3%), Canarias (27,9%) y Región de Murcia (21,8%), mientras que los únicos descensos se dieron en Madrid (-11,1%), Asturias (-5,9%) y Baleares (-0,3%).

Respecto a las hipotecas totales, la Región de Murcia tuvo un aumento del 16,5%, pasando de 1.378 a 1.606 de noviembre de 2024 a 2025. Las hipotecas de viviendas, fueron 1.247, contra las 1.073 del pasado año, lo que supuso un aumento del 16,2%.

Los mayores incrementos se han podido observar en Cantabria (64,4%), Castilla y León (25,9%), Ceuta (21,5%) y País Vasco (20,5%), mientras que las mayores disminuciones en el número de hipotecas totales se han producido en Melilla (-26,2%), Madrid (-8,6%) y Navarra (-5,3%).

En las hipotecas sobre vivienda también se han producido aumentos en catorce comunidades, destacando entre ellas, con tasas por encima del 20%, Cantabria (49,2%), Ceuta (32,7%), Valencia (24,1%) y Andalucía (20,0%). Por su parte, los mayores descensos se han producido en Aragón (-9,0 %), Navarra (-6,3%) y Madrid (-5,1%).

En cuanto al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña y Madrid han superado las 8.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles, destacando Andalucía con más de 11.200, mientras que en hipotecas de vivienda Andalucía casi ha alcanzado las 9.000 constituciones.