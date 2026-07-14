La compraventa de viviendas en Murcia cae un 19,1% tras empeorar su evolución interanual en mayo

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MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Murcia en mayo empeora y desciende un 19,1% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 7,29% a nivel nacional), hasta un total de 1.996 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 7% intermensual. A pesar de la caída, las 1.996 compraventas de viviendas suponen el quinto mejor dato de este índice en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en mayo en Murcia, 1.828 se realizaron sobre viviendas libres y 168 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 450 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.546 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En mayo se realizaron un total de 3.079 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.996 compraventas, 479 fueron herencias, 103 donaciones y 2 permutas.

En total, durante mayo se transmitieron en Murcia 5.048 fincas urbanas a través de 3.271 compraventas, 726 herencias, 164 donaciones, 4 permutas y 883 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.171 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 319 herencias, 571 compraventas, 73 donaciones, 9 permutas y 199 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió un 2,64% en Extremadura y un 2,17% en Andalucía mientras que descendió en el resto de comunidades, con Cantabria (-28,63%), Murcia (-19,09%) y Baleares (-16,78%)., a la cabeza del retroceso.