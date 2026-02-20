La compraventa de viviendas en Murcia crece un 12,6% en diciembre, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Compraventa de viviendas en Región de Murcia en lo que va de año - INE, WWW.EPDATA.ES

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Murcia ha subido un 12,6% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,87% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.934 operaciones, aunque se ralentiza, con puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en diciembre en Murcia, 1.730 se realizaron sobre viviendas libres y 204 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 458 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.476 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En diciembre se realizaron un total de 3.016 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.934 compraventas, 508 fueron herencias, 89 donaciones y 2 permutas.

En total, durante diciembre se transmitieron en Murcia 4.864 fincas urbanas a través de 3.041 compraventas, 783 herencias, 160 donaciones, 8 permutas y 872 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.144 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 405 herencias, 450 compraventas, 86 donaciones, 7 permutas y 196 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en diciembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 24,62% seguida de Navarra, un 22,92% más, y Canarias (+20,75%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Comunitat Valenciana y Asturias con caídas del 4,94%, 4,39% y del 3,85%, respectivamente