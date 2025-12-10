La Comunidad adquiere un centenar de viviendas para el realojo de familias en situación de especial vulnerabilidad

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto a la directora autonómica de la Fundación Secretariado Gitano en la Región de Murcia y miembro de la junta directiva de la asociación Habito de Murcia, Sara Cortés - CARM

MURCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha adquirido ya un centenar de viviendas destinadas al realojo de familias en situación de especial vulnerabilidad, dentro del 'Programa de acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial cronificada' (PARES), con una inversión de 10.049.900 de euros, cofinanciada con Fondos FEDER y FSE de la Unión Europea.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha destacado que "la adquisición de estas cien viviendas demuestra el compromiso firme del Gobierno regional con las familias que se encuentran en situaciones de exclusión residencial", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

García Montoro ha subrayado que "la clave del éxito de esta iniciativa es que no se limita a proporcionar un techo, sino que acompaña a cada familia en su proceso de integración social, laboral, educativa y sanitaria".

El titular de Fomento ha realizado estas declaraciones en la inauguración de la jornada 'Convivencia e inclusión: aprendizajes en los procesos de realojo y acompañamiento social', dedicada a poner en común los avances del Programa PARES y el trabajo conjunto de administraciones y entidades sociales.

García Montoro ha puesto en valor este proyecto "como una de las políticas públicas más transformadoras que estamos desarrollando, porque ofrece estabilidad, oportunidades y una verdadera inclusión social a quienes más lo necesitan".

El consejero ha resaltado que el programa ha sido reconocido como buena práctica por la Unión Europea, destacado por el Ministerio de Derechos Sociales y premiado en 2024 con la Estrella de Oro en la categoría Social de los 'Premios Europa Se Siente'.

La iniciativa, impulsada por las consejerías de Fomento e Infraestructuras y de Política Social, Familias e Igualdad, ha permitido ya el realojo de más de 70 familias en diferentes municipios desde su puesta en marcha en 2015, gracias al trabajo coordinado con los ayuntamientos y la asociación Habito.

A través de esta actuación el Gobierno regional garantiza el acceso a una vivienda a familias en situación de exclusión social con la compra y cesión de los inmuebles a los ayuntamientos.

SEGUNDA CONVOCATORIA

En la segunda convocatoria de este programa, el Ejecutivo realizará una inversión de 13,5 millones de euros, de los que 12,5 son para la compra de viviendas y el resto para el desarrollo del acompañamiento social.

Dentro de esa inversión se han adquirido este año 16 viviendas en los municipios de Cartagena, Fortuna, Jumilla, Cieza, Lorca, Murcia y San Pedro del Pinatar. El objetivo es "continuar comprando más viviendas en los municipios con los que se lleva a cabo el convenio", han señalado desde el Gobierno regional.

JORNADA: CONVIVENCIA E INCLUSIÓN

Durante la jornada desarrollada este miércoles se han abordado los principales aprendizajes del acompañamiento social integral, que comienza antes del realojo y continúa durante y después de la entrada en la vivienda.

Responsables de la Administración regional, técnicos del programa, familias participantes y responsables municipales han compartido su experiencia en procesos de inclusión sostenibles, así como los retos que afrontan los distintos territorios.

La sesión ha incluido la intervención de profesionales de los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Cieza y Lorca, además de la proyección del vídeo 'Camino a casa'.