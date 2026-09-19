La Comunidad amplía la divulgación ambiental con una nueva edición de 'Naturalmente conectados'

Portada de la revista 'Naturalmente conectados' verano 2026, ya en la web de Murcia Natural. - CARM

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor amplía sus herramientas de divulgación y sensibilización ambiental con una nueva edición de la revista 'Naturalmente conectados', que vuelve a publicarse con el objetivo de acercar a más ciudadanos el patrimonio natural de la Región de Murcia, los proyectos destinados a su conservación y las buenas prácticas para disfrutar de los espacios protegidos de forma responsable.

La publicación, impulsada por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, está disponible tanto en formato digital como impreso. Los ejemplares en papel pueden consultarse en los centros de visitantes y puntos de información de los espacios naturales protegidos de la Región.

La revista registra una media de alrededor de 7.000 descargas anuales en su formato digital. La incorporación de la edición impresa permite ampliar esa difusión y facilitar el acceso a sus contenidos a quienes visitan los espacios protegidos.

"Queremos que la información ambiental llegue cada vez a más personas y que pueda hacerlo también en los propios espacios naturales, donde los ciudadanos entran en contacto directo con el patrimonio ambiental de la Región", señaló la directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres.

La directora general añadió que "divulgar también es conservar, porque conocer nuestros valores naturales ayuda a comprender la importancia de protegerlos y a que cada persona pueda contribuir a su conservación".

'Naturalmente conectados' nació en 2008 como un boletín informativo destinado a acercar a la ciudadanía las iniciativas ambientales promovidas desde la Administración regional. En 2014 evolucionó hasta convertirse en una revista con identidad propia y adoptó su actual denominación.

DEL MONTE A LOS FONDOS MARINOS

El nuevo número, correspondiente al verano de 2026, aborda algunos de los principales retos ambientales de la Región. Entre sus contenidos figura 'MallaEco', la red regional de vigilancia fija contra incendios forestales, integrada por 20 puestos estratégicamente distribuidos para favorecer la detección temprana de columnas de humo.

La publicación presta también especial atención al medio marino, con contenidos sobre la campaña 'Territorio Tortuga', la protección de la tortuga boba durante la nidificación, la red de voluntariado, las praderas marinas, la nacra y las buenas prácticas para navegar, fondear o bucear sin dañar los ecosistemas.

Además, invita a descubrir los fondos marinos de Punta de Algas e incluye recomendaciones para visitar los espacios naturales durante el verano de forma segura y responsable.

Otro de los reportajes muestra el trabajo de los agentes medioambientales para reducir la mortalidad de aves asociada a los tendidos eléctricos. Durante 2025 revisaron más de 1.000 apoyos y más de 120 kilómetros de líneas, lo que permitió impulsar la corrección de 130 apoyos que presentaban riesgo para la avifauna.

La revista recoge igualmente información sobre el proyecto europeo 'Triton' para mejorar la gestión de las áreas marinas protegidas, la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Espuña y los nuevos instrumentos de planificación de espacios de la Red Natura 2000. La recuperación del lince ibérico ocupa también uno de sus contenidos, relacionando los hallazgos fósiles del yacimiento de Quibas, en Abanilla, con el proyecto de reintroducción que desarrolla la Comunidad en las Tierras Altas de Lorca.

"Queremos una revista útil, atractiva y cercana, capaz de despertar curiosidad por nuestra naturaleza y fomentar una ciudadanía cada vez más implicada en su conservación", subrayó Torres. Todos los números pueden consultarse a través de la página web MurciaNatural. La publicación cuenta con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea.