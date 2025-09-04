La Comunidad aprueba destinar 1,2 millones para adquirir 9 vehículos y habilitarlos como ambulancias del 061

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Salud, ha autorizado este jueves una inversión de 1.196.103 euros para la adquisición de nueve furgones de tamaño medio que serán habilitados como ambulancias asistenciales tipo C, destinadas al transporte sanitario.

Los vehículos se entregarán a la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 en un plazo máximo de cuatro meses, y sustituirán a ambulancias del parque móvil de la Gerencia que próximamente cumplirán diez años de antigüedad y ya no podrán seguir destinándose al transporte sanitario, según recoge la normativa.

Las ambulancias tipo C, también conocidas como vehículos de Soporte Vital Avanzado (SVA), son el tipo de ambulancia más completa, diseñada para el traslado de pacientes de alto riesgo y con necesidades críticas. Cuentan con equipamiento médico de alta tecnología y con médico, enfermero y conductor que proporcionan cuidados intensivos y vigilancia médica en ruta.

La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia, dependiente del Servicio Murciano de Salud, es la encargada de prestar los servicios de urgencia extrahospitalaria en la Región.

La asistencia urgente a los pacientes debe realizarse en el menor tiempo posible, trasladando los medios adecuados, el personal sanitario y el vehículo correspondiente al lugar del incidente. Así, las ambulancias son la herramienta imprescindible para hacer posible la prestación de la asistencia sanitaria requerida de forma inmediata.