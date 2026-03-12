Comunidad y Ayuntamiento Caravaca renuevan espacios sociales de las pedanías para combatir la despoblación

Visita del director general de Administración Local, Francisco Abril, y el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, al local social de Navares cuya remodelación está en marcha - COMUNIDAD

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz han colaborado en varios proyectos ejecutados en los núcleos de población de Benablón, Navares, Archivel, Los Prados, Barranda, Caneja y El Moralejo, unas obras diseñadas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y combatir la despoblación detectada en los últimos años.

Son beneficiarios de estas ayudas los ocho municipios de la Región con menos de 5.000 habitantes y los siete que han perdido habitantes en la última década: Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla, Ojós, Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva. Las subvenciones de los dos últimos ejercicios ascendieron a más de 1,4 millones de euros.

De este presupuesto, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha recibido 123.735 euros, que se han empleado en la remodelación de espacios sociales en las pedanías de Benablón y Navares, que en estos momentos están en ejecución.

Además de la mejora de espacios deportivos al aire libre, en las pedanías de Archivel, Navares y Los Prados, y la instalación de juegos biosaludables en parques de las pedanías de Archivel, Barranda, Caneja y El Moralejo, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

Durante la visita realizada a estas obras, el director general de Administración Local, Francisco Abril, acompañado por el alcalde, José Francisco García, ha reiterado el compromiso del Gobierno regional para "mejorar las vidas de quienes han optado por residir en zonas alejadas de los núcleos urbanos, a quienes queremos proporcionar los servicios públicos que necesitan".

La Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias proporciona la financiación de estas actuaciones, "que son de competencia municipal y cuya ejecución es siempre muy bien recibida por los ciudadanos", ha dicho Francisco Abril.