La Comunidad celebra el próximo jueves la III Pasarela de Artesanía de la Región

Imagen de la edición del año pasado del evento Pasarela de Artesanía de la Región de Murcia. - CARM

MURCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Artesanía de Murcia acogerá el próximo jueves, a las 19.30 horas, la III Pasarela de Artesanía de la Región de Murcia, una cita de acceso libre y gratuito impulsada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales.

El evento alcanza su tercera edición consolidándose como un espacio de referencia para la promoción del diseño y la creación artesanal, en el que tradición e innovación se dan la mano para poner en valor el trabajo de los artesanos de la Región.

"Esta pasarela se ha convertido en un escaparate para mostrar el talento, la creatividad y la capacidad de innovación de los artesanos de la Región, acercando su trabajo al público. Esta actividad contribuye a reforzar el valor de la artesanía como parte de nuestra identidad cultural y económica", explicó el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez.

Durante el desfile se presentarán colecciones de moda y complementos elaboradas por artesanos inscritos en el registro oficial, en una propuesta que, además de mostrar tendencias, promueve un consumo más consciente, sostenible y vinculado a lo hecho a mano.

Gómez subrayó que "desde el Gobierno regional seguimos apoyando iniciativas que contribuyen a dar visibilidad al sector artesanal y a generar nuevas oportunidades de desarrollo para sus profesionales, integrando tradición y vanguardia en propuestas que conectan con el público".

La programación vinculada a esta pasarela se completará con la celebración del evento 'Efímeras' el 9 de mayo, también en el Centro Regional de Artesanía, con un formato renovado que permitirá al público interactuar directamente con los artesanos y conocer sus técnicas y procesos creativos, así como con un nuevo desfile previsto el 23 de mayo en el Cuartel de Artillería dentro del evento Murcia Pasarela Mediterránea.

"Con estas acciones, continuamos reforzando nuestra apuesta por la artesanía como un sector estratégico, capaz de generar empleo, preservar el patrimonio cultural y proyectar la imagen de la Región de Murcia a través de la creatividad, la innovación y el valor de lo hecho a mano", concluyó Gómez.