La Comunidad concede 500.000 euros para la construcción de la primera residencia intergeneracional de España en Lorca

LORCA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha concedido una ayuda de 500.000 euros para la construcción de la primera residencia intergeneracional de España, un proyecto pionero de la Fundación Poncemar que combina alojamientos para personas mayores y jóvenes, accesibles y diseñados para fomentar la convivencia, la autonomía personal y el envejecimiento activo.

Los consejeros de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, y de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, han inaugurado este viernes en Lorca, junto al alcalde, Fulgencio Gil, y el gerente de la Fundación Poncemar, Luis Martínez Muñoz, esta nueva residencia, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Conchita Ruiz ha destacado que esta residencia "representa una forma innovadora de entender la vivienda, donde se ofrece no solo un alojamiento, sino un proyecto de vida en comunidad, con servicios y espacios compartidos que favorecen la independencia personal, el apoyo mutuo, la vida comunitaria y combaten la soledad no deseada".

Por su parte, García Montoro ha indicado que "el proyecto realizado bajo el modelo de vivienda colaborativa da respuesta a nuevas realidades sociales y a la demanda de jóvenes y personas mayores que buscan fórmulas de convivencia más flexibles" y ha añadido que "esa coexistencia entre generaciones distintas aporta valor social y mejora la calidad de vida de los residentes".

La actuación ha supuesto la rehabilitación de un edificio en la calle Benemérita para crear 18 apartamentos con capacidad para 30 personas, con amplias zonas comunes, totalmente accesibles.

El modelo establece que la mitad de las viviendas se destinen a personas mayores de 65 años, solas o acompañadas, y la otra mitad a menores de 35 años, garantizando así el carácter intergeneracional del proyecto.

Todos los residentes deberán ser autónomos y accederán mediante contrato de arrendamiento con el pago de una renta mensual. Los alojamientos se distribuyen en primera y segunda planta, con habitaciones dobles y simples, varias de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida.

El edificio incorpora espacios compartidos para la convivencia y los servicios diarios, como cocina y comedor comunitarios, salas de estar y lectura, lavandería, gimnasio y una zona exterior transitable de aproximadamente 150 metros cuadrados con huerto, barbacoa y áreas de estancia, además de garaje en sótano.

IMPULSO REGIONAL A LA VIVIENDA COLABORATIVA

El Gobierno regional ha concedido más de 4 millones de euros en subvenciones para financiar siete actuaciones de vivienda colaborativa, que permitirán la creación de 132 hogares en los municipios de Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca de la Cruz.

La mayoría de los proyectos tienen carácter intergeneracional e incluyen también iniciativas específicas para personas mayores y personas con discapacidad.