Comunidad y Consumur exigen al Ministerio soluciones para reabrir y modernizar la línea ferroviaria de Cartagena

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, durante la reunión telemática con los miembros de la Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, promovida por Consumur y representantes de ADIF y del Ministerio - COMUNIDAD

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y la asociación de consumidores Consumur exigen al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la adopción de soluciones concretas y urgentes para reabrir la línea ferroviaria Cartagena-Albacete y avanzar en la modernización de este corredor estratégico, según fuentes de la Comunidad.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, ha subrayado este miércoles la posición unánime de la Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, promovida por la asociación de consumidores, tras la reunión mantenida por vía telemática con representantes del Ministerio y de ADIF junto a Consumur y representantes locales.

La Comisión, que agrupa a administraciones, organizaciones empresariales, sindicatos y colectivos sociales de la Región de Murcia, Almería y Albacete se creó con el objetivo de reivindicar la necesidad de reabrir la línea directa, cerrada desde hace más de cuatro años, y recuperar los servicios ferroviarios suprimidos.

En este sentido, Verdú ha reclamado la restitución de los servicios ferroviarios existentes entre Cartagena y Madrid, con trenes Alvia S-730, así como la puesta en marcha de servicios regionales que permitan recuperar la conectividad de comarcas como Cartagena y el Mar Menor y volver a enlazar municipios como Cieza o Hellín con Albacete y Madrid.

Durante la reunión, el Ministerio ha trasladado que "no contemplan el desdoblamiento de esta línea férrea", una postura que el director general ha rechazado, al considerar que la única previsión planteada, que pasa por la electrificación manteniendo el trazado actual, es "insuficiente para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras del corredor".

Asimismo, ha remarcado que la recuperación de la línea Cartagena-Chinchilla "no solo es viable, sino que es necesaria para garantizar el desarrollo logístico, industrial y social del interior y el noroeste de la Región, que no pueden quedar relegados de la conexión ferroviaria del siglo XXI".

La adaptación de esta infraestructura posibilita también la creación de servicios de cercanías entre Murcia y el resto de municipios de la Vega Media, además de la Comarca del Noroeste, así como entre Hellín y Albacete.

"Conectar por tren los territorios de interior es una clara apuesta por la movilidad sostenible y el medio ambiente, ya que reduciría considerablemente el tráfico en las carreteras, concretamente en las de acceso a la capital", subraya Verdú.

Respecto a las obras de la Alta Velocidad del Corredor Mediterráneo que conectan Cartagena con Murcia, en el tramo Riquelme-bifurcación del Reguerón, Verdú ha advertido de que "el diseño previsto con un túnel de vía única en la Sierra de Altaona supondrá un cuello de botella que limitará la capacidad del corredor tanto para el transporte de viajeros como de mercancías, especialmente en un contexto de crecimiento vinculado a la ampliación del Puerto de Cartagena".

"Para el Ejecutivo regional esta solución es inadmisible, porque no responde a una visión estratégica de futuro y condiciona el desarrollo de una infraestructura clave para la competitividad de la Región y del conjunto del sureste", señala Verdú, quien ha insistido en la necesidad de dotar al corredor de doble vía en los tramos críticos.

Por otro lado, el director general ha lamentado "la ausencia de avances en otras conexiones ferroviarias como el tramo Lorca-Baza-Guadix", cuya reapertura no contempla el Ministerio.

"El Gobierno regional no puede aceptar una planificación que perpetúa el aislamiento ferroviario de amplias zonas y que no garantiza ni la capacidad ni la calidad del servicio", ha dicho Verdú, quien ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico de seguir defendiendo, junto a Consumur y el conjunto de la Comisión, la recuperación de la línea Cartagena-Albacete y una planificación ferroviaria ambiciosa que permita a la Región de Murcia su plena integración en las redes europeas de transporte.

Por su parte, Roberto Barceló, presidente de Consumur, ha lamentado que el Ministerio "tiene trazado unos objetivos claramente inamovibles y sin tener en cuenta la representatividad y consenso social que se le ha venido trasladando".

"No han expresado hasta ahora un solo gesto que pudiera interpretarse resultado de una negociación, teniendo en cuenta que las peticiones que se están realizando responden a necesidades reales de un porcentaje de población de este país muy importante, donde su contribución al PIB nacional es más que evidente, pero que necesita ensanchar ese horizonte a través de unas necesarias comunicaciones ferroviarias del siglo XXI", subraya.

Según Barceló, "se evidencia una falta de voluntad política del Ministerio, aun con claros gestos de comunicación e información por su parte".