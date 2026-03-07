La Comunidad convoca para 2026 las pruebas de acreditación para el uso de métodos homologados de control de predadores

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, ha aprobado la convocatoria de las pruebas de acreditación de usuarios para la utilización de métodos homologados de captura de especies cinegéticas predadoras y asilvestradas correspondientes al año 2026.

Esta acreditación constituye un requisito imprescindible para la utilización de los métodos autorizados en la Región de Murcia, conforme al marco normativo autonómico en materia de caza y a la regulación específica que establece los procedimientos de autorización, homologación y uso de estos sistemas de captura, así como la capacitación necesaria para aplicarlos con garantías.

La convocatoria responde a la previsión de celebración anual de estas pruebas y persigue reforzar la formación y el conocimiento técnico de los usuarios, con el objetivo de asegurar que las actuaciones de control se desarrollen con criterios de selectividad, seguridad y respeto a la biodiversidad.

En este sentido, la acreditación se orienta a un manejo responsable y ajustado a la normativa, minimizando riesgos para especies no objetivo y favoreciendo un control ordenado y supervisado. La prueba de aptitud se celebrará el 20 de mayo, a las 10.00 horas, en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, en La Alberca (Murcia).

En función del número de aspirantes admitidos, el tribunal calificador podrá establecer los turnos necesarios para el correcto desarrollo del examen. Las personas aspirantes deberán acudir provistas de documentación original y en vigor acreditativa de su identidad, así como material de escritura.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en esta única convocatoria será del 1 al 30 de abril. La solicitud deberá tramitarse preferentemente a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma, mediante el procedimiento habilitado para la 'Prueba acreditativa para la utilización de métodos de control de predadores', sin perjuicio de su presentación por las vías previstas en la normativa de procedimiento administrativo.

Para poder presentarse al examen será necesario acreditar el abono de la tasa correspondiente y aportar un certificado de asistencia a un curso de formación emitido por entidad homologada, con vigencia de tres años. El pago de esta tasa, con un importe fijado de 29 euros, deberá estar abonado antes de la finalización del plazo de inscripción.

Las pruebas versarán sobre el temario oficial previsto en la normativa autonómica que regula estos métodos y su acreditación, y el contenido del examen se ajustará a lo establecido en dicha regulación. Además, las preguntas se extraerán del manual preparatorio del examen para la acreditación en el control de predadores en la Región de Murcia.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General publicará la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, estableciéndose un plazo para subsanar posibles deficiencias, y posteriormente se difundirá la relación definitiva.

Con este procedimiento, el Gobierno regional "facilita una convocatoria clara y ordenada, que garantiza la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso a la acreditación", destacan desde la CARM.

Y es que, desde su puesta en marcha a finales de 2021, se han realizado un total de nueve convocatorias, generalmente dos por año. Este 2026 solo se va a realizar una, ya que el número de personas que solicitan la acreditación no aumenta, por lo que con una sola convocatoria es suficiente. En total hay 75 personas que se han acreditado en la Región de Murcia en el control de predadores con métodos homologados durante los cinco últimos años.