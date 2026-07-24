La Comunidad convoca la cuarta edición del concurso de fotografía #MeGustaRegiónDeMurcia sobre espacios naturales

Aficionado A La Fotografía En El Entorno De Las Casas De Malvariche Del Parque Regional Sierra Espuña, Frente Al Morrón De Arriba (1.424 M) - CARM

MURCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor ha convocado la cuarta edición del concurso de fotografía en redes sociales #MeGustaRegiónDeMurcia #EspaciosNaturales, una iniciativa dirigida a difundir el patrimonio natural de la Comunidad a través de imágenes tomadas en espacios naturales protegidos.

El certamen, impulsado por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, permanecerá abierto hasta el próximo 16 de agosto, mientras que las fotografías ganadoras se darán a conocer el 19 de agosto, coincidiendo con el Día Mundial de la Fotografía, según ha informado la Comunidad.

El concurso está dirigido a personas mayores de 18 años, que podrán presentar un máximo de tres fotografías originales e inéditas relacionadas con paisajes o espacios naturales protegidos de la Región de Murcia.

Para participar será necesario publicar las imágenes en Instagram, Facebook o X, mencionar a @EspNaturalesMur e incluir los hashtags #MeGustaRegiónDeMurcia y #EspaciosNaturales.

Las bases establecen que las fotografías podrán ser en color o blanco y negro, aunque no podrán incorporar filtros, retoques o alteraciones de la imagen.

Asimismo, los participantes deberán respetar la normativa vigente en los espacios naturales y disponer, en su caso, de las autorizaciones necesarias.

Los premios consistirán en experiencias turísticas desarrolladas por empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible. El primer galardón incluirá una noche de alojamiento para dos personas con cena; el segundo, una actividad de naturaleza de un día con comida; y el tercero, una comida para dos personas.

El jurado valorará la calidad técnica, la originalidad y la capacidad de las imágenes para reflejar los valores naturales y paisajísticos de los espacios protegidos de la Región. En las tres ediciones anteriores, el concurso reunió un total de 362 fotografías, según ha informado la Comunidad.

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la página web de Murcia Natural.

La iniciativa cuenta con cofinanciación de fondos Feder y se enmarca en las actuaciones regionales de conservación y divulgación del patrimonio natural.