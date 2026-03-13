Comunidad convoca el 'Premio Gil Sáez Pacheco' a las buenas prácticas en atención a la diversidad

Convocado el 'Premio Gil Sáez Pacheco' a las buenas prácticas en atención a la diversidad - COMUNIDAD

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha convocado el 'Premio Gil Sáez Pacheco 2025' a las buenas prácticas en atención a la diversidad.

Este galardón reconoce las actuaciones dirigidas a favorecer la presencia, el aprendizaje y la participación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo desarrolladas por los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Región.

El premio cuenta con una única categoría 'Educación inclusiva y atención a la diversidad', que reconocerá las prácticas dirigidas a la personalización del aprendizaje y mejora de los resultados académicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la accesibilidad universal, la participación del alumnado en el aula y centro educativo, los proyectos en el marco de una escuela inclusiva y la detección temprana, identificación y valoración de las necesidades específicas del alumnado.

El plazo para que los centros educativos presenten su candidatura comenzó este jueves y finalizará el próximo 1 de junio. Las bases se publicaron el pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), informa el Gobierno regional en un comunicado.

El galardón se creó en 2019 en honor a Gil Sáez Pacheco, que fue maestro y director del Centro de Educación Especial 'Pérez Urruti' e inspector de Educación, colaborador en el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial del Ministerio de Educación y creador del proyecto de centros de Educación Especial como centros de recursos, por la valiosa aportación que llevó a cabo en su carrera profesional, dedicada a la inclusión educativa y a la mejora de la atención a la diversidad del alumnado.

Este galardón fue otorgado en 2019 al colegio de Educación Especial Pérez Urruti (Murcia); en 2020 a José Manuel Herrero Navarro, en reconocimiento a su trayectoria profesional; en 2021 al colegio Santa María de Gracia (Murcia); en 2022 al CEIP Joaquín Carrión (San Javier), con mención especial al CC Los Olivos (Molina de Segura); en 2023 al colegio La Paz (San Javier); y en 2024 al colegio D. Florentino Bayona de Mula.