La Comunidad creará el Observatorio de Precios agrícolas para que los productores reciban "un precio justo"

MURCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Luengo, ha anunciado la creación del Observatorio de precios para el sector primario. Una herramienta que servirá "para conocer las variaciones de los precios" a lo largo de toda la cadena "desde el origen hasta la distribución y hasta los consumidores" de modo que los productores agrícolas y ganaderos reciban "un precio justo" por sus producciones.

El consejero ha insistido en que este Observatorio necesita de "la implicación" de todos los agentes involucrados en la producción, gestión, manipulación, distribución y venta final de los alimentos producidos por el sector primario.

Desde la Administración regional pretenden que este observatorio ayude a "definir el precio de cada alimento y la evolución de sus costes" hasta que llega al consumidor final. De este modo, Luengo ha asegurado que se podrá conocer el precio de venta, de modo que sabrán si lo que reciben los agricultores y ganaderos es "un precio digno y suficiente para cubrir costes y recibir pago justo" por sus producciones.

Entre las variables que analizará esta herramientas para calcular el precio en origen de los productos, el Observatorio incluirá algunas como "la variedad vegetales, la ubicación de la producción, la tecnología empleada o el clima del año anterior" ha apuntado Luengo, así como se va a trabajar en una "comarcalización para definir, aún más, los precios de las diferentes producciones".

LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

El Observatorio de precios es una exigencia de la Ley de la Cadena Alimentaria que "deben cumplir las Comunidades Autónomas" ha explicado el consejero y que, a su vez, pretende "evitar ventas a pérdidas" por parte del sector primario.

Al respecto, Luengo ha pedido al Ministerio que "se establezcan las mismas variables de cálculo" para todas las Comunidades Autónomas que desarrollen sus respectivos observatorios.

Finalmente, el consejero ha mostrado su deseo de que este observatorio "sea una herramienta abierta, útil y práctica" para que sea usada por "todos los implicados en la cadena alimentaria" y que permita "conocer los costes en cada fase" de la producción, distribución y venta final de los alimentos.

APOYO MANIFESTACIÓN AGRICULTORES

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Luengo, ha aprovechado el anuncio del Observatorio de precios del sector primario para recordar que "el presidente López Miras estuvo con ellos apoyando sus justas reivindicaciones" y ha asegurado que la manifestación de este miércoles "es la previa de la se vivirá en Madrid" el próximo 20 de marzo.

El consejero ha mostrado el apoyo del Gobierno Regional a la demandas que exigieron los manifestantes que recorrieron este pasado miércoles las calles de la ciudad de Murcia como son "la amenaza del cierre del trasvase Tajo-Segura y los elevados costes de producción" que han convertido, ha aseverado el titular de agricultura, en "prácticamente insostenible" al sector.

Luengo ha criticado que el Gobierno central "no da respuestas" a las demandas del campo y que lejos de buscar soluciones pone "más trabas" como son "negar el agua que nos corresponde por ley o reducir los costes de la electricidad", en está última cuestión, el consejero ha recordado la propuesta que envió su departamento al ministerio de "aplicar le IVA súper reducido" a los costes energéticos para la explotaciones agrícolas y ganaderas y de la que "no nos han hecho caso".

Además, también se ha remitido a la no aplicación de legislación para "garantizar" los precios del agua desalada. Tampoco ha mostrado su contrariedad cuando el Gobierno central no ha incluido "las reclamaciones de los agricultores a la PAC" para defender a las explotaciones más vulnerables o la "inclusión de productos de terceros países que no aseguran su seguridad".

Luengo ha denunciado que esta actitud ha llevado a los agricultores "al límite", al tiempo que ha recordado que el ejecutivo autonómico ha actuado en "las pocas cuestiones en la que la Comunidad puede tomar decisiones". Algunas de ellas son el "incremento de bonificación de los seguros agrarios hasta cuatro millones de euros en 2022 o las inversiones por 160 millones dedicadas al sector agrario más las últimas convocatorias para la modernización agraria, la inclusión de los jóvenes o la creación de la agricultura ecológica o la mejora de la industria agroalimentaria".