La Comunidad critica al Gobierno central por "ignorar" la reforma del sistema de financiación en el próximo CPFF

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, ha censurado este jueves el orden del día del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocado para el lunes que viene, al constatar que el Ejecutivo central "vuelve a dejar fuera la reforma del sistema de financiación autonómica".

A preguntas de los periodistas tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, López Aragón ha criticado que el Gobierno de la Nación "ignore el principal problema que tienen regiones como la nuestra", una situación que, según ha manifestado, "demuestra el trato" que dispensa a la comunidad autónoma.

En este sentido, ha sostenido que la Región de Murcia "continúa siendo la comunidad peor financiada de España", una afirmación que ha definido como "una realidad avalada por los propios datos del Ministerio de Hacienda" y no como una opinión del Ejecutivo murciano.

La portavoz ha explicado que esta distribución de fondos implica que los ciudadanos de la Región reciben menos recursos económicos que el resto de los españoles para financiar los mismos servicios públicos, lo que obliga al Gobierno autonómico a realizar "un esfuerzo mayor para sostener nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales".

Asimismo, ha vinculado "una parte muy importante" de la deuda de la comunidad con la "infrafinanciación estructural" y ha reclamado "igualdad" entre todos los territorios del país.

"No aceptamos pactos bajo mano que privilegien a unas comunidades autónomas frente a otras, por exclusivo interés político del Gobierno de Sánchez, mientras otros seguimos soportando un sistema que es manifiestamente injusto", ha aseverado la portavoz regional.

Por todo ello, ha avanzado que la delegación de la Región de Murcia acudirá a la reunión del CPFF del próximo lunes con la exigencia prioritaria de que el Gobierno central aborde de manera "urgente" la reforma del modelo de financiación.

López Aragón ha añadido que "la igualdad entre los españoles no puede convertirse en una moneda de cambio política" y ha alertado de que cada jornada que transcurre sin impulsar la modificación del sistema actual supone "un día más de perjuicio" para los habitantes de la comunidad.

"SÁNCHEZ QUIERE ARRUINAR EL VERANO A LOS MURCIANOS"

Respecto a la desaparición de la rebaja del IVA al 10% sobre las gasolinas, gasóleos y biocarburantes, López Aragón ha afirmado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "lo que quiere hacer sin duda es arruinar el verano a los murcianos y a los españoles".

A su juicio, esta medida "vuelve a generar más presión sobre las economías de las familias y de las empresas" de la Región de Murcia.

En contraposición a la política estatal, la portavoz autonómica ha destacado que la comunidad se mantiene como una de las autonomías con "mayor número de deducciones" fiscales del país, al contabilizar un total de 27 incentivos activos.

Según ha detallado, este paquete de bonificaciones autonómicas supondrá para los contribuyentes murcianos un ahorro estimado en "menores impuestos por valor de 200 millones de euros". "El dinero donde mejor está es en el bolsillo del ciudadano", ha defendido.

Además, la representante del Ejecutivo autonómico ha contrapuesto el modelo de recaudación regional con la gestión financiera del Gobierno de España, al que ha acusado de llevar a los ciudadanos "fritos a impuestos".