La Comunidad defiende en Santander la empleabilidad y el emprendimiento como ejes del futuro de las universidades

El Consejero De Medio Ambiente, Universidades, Investigación Y Mar Menor, Juan María Vázquez, Durante Su Intervención En La Sesión ‘Como Crear Un Ecosistema Emprendedor En La Universidad’ Organizado Por La CRUE, En El Palacio De La Magdalena De Santander - CARM

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha defendido este viernes en Santander (Cantabria) que la futura Ley de Universidades de la Región de Murcia "sitúa empleabilidad y emprendimiento como focos básicos de su diseño, convirtiéndolos en dos ejes vertebradores del modelo universitario que queremos para las próximas décadas".

Vázquez ha intervenido en la sesión 'Cómo crear un ecosistema emprendedor en la universidad', dentro del curso 'Empleabilidad y Emprendimiento', organizado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que ha reunido a responsables académicos y expertos en innovación.

Durante su exposición, el consejero ha explicado que el Anteproyecto de Ley, en fase de tramitación, dedica un título completo a la empleabilidad y al emprendimiento y contiene varios artículos específicos en los que se regulan medidas para potenciar estas materias, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

En concreto, el texto "refuerza la empleabilidad como objetivo estratégico de las universidades, al establecer en su articulado que deberán incorporar programas de orientación laboral, tutorías de inserción y planes específicos para la mejora de competencias transversales, además de potenciar las prácticas externas obligatorias y voluntarias, integrándolas como parte esencial de los planes de estudio y fomentando la colaboración con empresas, administraciones públicas y entidades sociales".

Además, el Anteproyecto "introduce medidas para el impulso del emprendimiento universitario, promoviendo incubadoras y viveros de empresas en los campus, así como mecanismos de apoyo a 'spin-offs' y 'start-ups' surgidas de la investigación, y pretende reforzar la transferencia de conocimiento y la cooperación universidad-empresa, dotándolas de un papel destacado en la misión institucional de los campus".

"Queremos que la universidad no solo forme a excelentes titulados en lo académico, sino que les ofrezca las herramientas necesarias para acceder a un empleo de calidad o para emprender sus propios proyectos", ha señalado el consejero.

Entre los principales retos, ha recordado que "escalar las iniciativas empresariales o impulsar la internacionalización siguen siendo las principales barreras al emprendimiento", por lo que ha hecho un llamamiento a facilitar la colaboración público-privada, el acceso a la financiación y "el desarrollo de un marco fiscalmente favorable que permita emerger el talento de las universidades en aras de la competitividad y el empleo de calidad".

El consejero ha incidido en que la financiación plurianual dirigida por objetivos a cada una de las universidades públicas, así como la específica destinada a las acciones que desarrolla el Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum, incorpora el emprendimiento entre los indicadores de financiación.

Del mismo, ha agregado que "no se trata solo de un compromiso normativo, sino también presupuestario, que vincula la inversión pública a resultados tangibles en materia de emprendimiento y empleabilidad".

También ha recordado que las acciones del Instituto de Fomento han acercado a más de 600 universitarios al emprendimiento, y ha repasado las líneas estratégicas del Gobierno regional en la Universidad de Murcia (UMU), la Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

FOMENTO DE LAS MICROCREDENCIALES

El consejero ha puesto en valor que "el espíritu emprendedor debe estar presente a lo largo de toda la vida académica del estudiante, desde el primer curso hasta el momento de su inserción profesional".

En este sentido, ha destacado que la futura norma "recoge la importancia de fomentar las microcredenciales y programas formativos de corta duración, adaptados a las necesidades cambiantes del mercado laboral", y que se promoverán programas de cooperación entre distintas universidades y el tejido productivo de la Región.

Vázquez ha asegurado que estas disposiciones responden a una demanda social ampliamente compartida: "Los jóvenes nos reclaman formación que esté alineada con el mundo real, y los empleadores buscan titulados con capacidades prácticas, flexibles y mentalidad innovadora, y la Ley responderá a ese desafío".

"Esta Ley supone un paso adelante porque no se limita a regular la estructura de gobierno de las universidades, sino que incorpora de manera transversal la empleabilidad y el emprendimiento como principios rectores del sistema universitario de la Región de Murcia", ha concluido.