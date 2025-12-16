La Comunidad demanda al estado la construcción de presas de laminación en ramblas para evitar daños por las lluvias

La consejera Sara Rubira junto al alcalde de Totana, Juan Pagán, en uno de los campos de hortalizas anegados por las lluvias del pasado domingo - CARM

TOTANA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha demandado al Estado la construcción de presas de laminación en ramblas para frenar la intensidad del agua cuando se producen lluvias torrenciales como las del pasado fin de semana, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

"Pedimos al Gobierno de España que lleve a cabo actuaciones en las cabeceras de las ramblas para reducir la velocidad con la que el agua llega a las zonas como en la que nos encontramos", ha señalado la consejera durante su visita a campos de cultivo hortícolas dañados en Totana junto al alcalde de la localidad, Juan Pagán.

"Lo vimos en San Javier en octubre y ahora en Totana y Alhama de Murcia. Es imprescindible que se lo tomen en serio, que planifiquen y ejecuten actuaciones para reducir la velocidad del agua, para que no haga daño, en este caso, en parcelas agrícolas", ha añadido.

En ambos municipios, tras las lluvias torrenciales del pasado fin de semana se produjeron grandes avenidas de agua en las ramblas.

La consejera ha reclamado que "se actúe con prevención, anticipándose a situaciones que se repiten con el paso de cada nueva dana" y ha indicado que los técnicos de las oficinas comarcales agrarias están visitando parcelas para hacer una valoración de los cultivos dañados en esta zona.

SEGURO AGRARIO

Rubira ha hecho un llamamiento a los agricultores para que aseguren sus cultivos. "Desgraciadamente, este tipo de episodios son cada vez más frecuentes y es imprescindible que los agricultores tengan un seguro agrario que cubra económicamente los daños", ha afirmado al respecto.

Asimismo, ha remarcado que el Gobierno regional ha incrementado su aportación económica destinada al seguro agrario hasta los 7,2 millones de euros en 2025, al tiempo que ha precisado que se trabaja para que las líneas del seguro se adapten "mejor a realidad agrícola de la Región", para incentivar la contratación en más cultivos.