La Comunidad desarrolla actuaciones en la Sierra del Picarcho para conservar la alondra ricotí

Ejemplar de alondra ricotí. - CARM

MURCIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor desarrolla actuaciones de mejora del hábitat en la Sierra del Picarcho, dentro del monte de utilidad pública El Picarcho y Solana del Puerto, con el objetivo de favorecer la conservación de la alondra ricotí en la Región de Murcia.

La intervención se orienta a reforzar las condiciones del medio para esta especie, vinculada a ambientes esteparios y de gran valor ecológico, y se enmarca en las competencias de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática en materia de planificación y gestión de hábitats y especies silvestres.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, subrayó que la actuación responde a una prioridad de conservación marcada por los datos de seguimiento. "Cuando una especie alcanza niveles tan bajos de presencia, la administración tiene la obligación de actuar con rapidez y criterio técnico, reforzando el hábitat allí donde todavía es posible sostenerla", señaló.

En este sentido, Ferreira destacó el valor de intervenir de forma focalizada en enclaves concretos y con medidas realistas, adaptadas al terreno, para mejorar la disponibilidad de recursos y la calidad del entorno. "No se trata solo de proteger sobre el papel, sino de aplicar actuaciones que contribuyan a que el territorio mantenga las condiciones que necesita la fauna silvestre. Esa es la esencia de la gestión del patrimonio natural", afirmó.

La actuación contempla la realización de trabajos orientados específicamente a la mejora de las condiciones tróficas en el ámbito del monte público, una línea de acción que busca favorecer la presencia de alimento y la funcionalidad ecológica del área en la que se localiza la población regional de esta especie. Los seguimientos llevados a cabo en los últimos años reflejan un escenario de elevada fragilidad.

La secretaria autonómica insistió en que estas cifras exigen actuar con perseverancia y continuidad, reforzando el trabajo de campo y la planificación. "Cada decisión cuenta cuando hablamos de especies en situación crítica. Este tipo de medidas, centradas en el hábitat, son una herramienta esencial para frenar el declive y dar opciones reales a la recuperación", añadió.

La inversión asciende a 34.993 euros y la financiación se distribuye en un 60 por ciento por parte de fondos FEDER y el 40 por ciento por parte de la Comunidad Autónoma.

Con esta actuación, que comenzó el pasado mes de marzo, y que se desarrollará durante diez meses, con suspensión durante la época reproductora de la especie, el Gobierno regional "reafirma su compromiso con la conservación de la biodiversidad y con la gestión activa de los espacios naturales, impulsando medidas concretas y evaluables que contribuyen a mantener el equilibrio ecológico, proteger el patrimonio natural y responder a los retos de conservación que afrontan especies especialmente sensibles en el territorio regional".