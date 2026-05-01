La Comunidad desarrolla una app inmersiva de realidad virtual que permite experimentar un vuelo con la Patrulla Águila

La Comunidad ha desarrollado una aplicación de RV que permite vivir de una manera realista los vuelos de la Patrulla Águila - CARM

MURCIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha desarrollado una aplicación inmersiva de realidad virtual que permite a los usuarios experimentar un vuelo con la Patrulla Águila con un elevado grado de realismo.

La aplicación, que ha sido desarrollada a través de la Fundación Integra y a iniciativa del Ayuntamiento de San Javier, se presenta por primera vez este fin de semana, durante el Festival Aéreo Internacional que se celebra entre el 1 y el 3 de mayo en Santiago de la Ribera.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, destacó que se trata "de una herramienta de última generación que va a permitir a los usuarios vivir la experiencia de estar dentro de uno de los vuelos de la Patrulla Águila con una elevada resolución digital y con el máximo grado de realismo".

"Desde el Gobierno regional hemos hecho una fuerte apuesta por la transformación digital, y en este caso hemos aplicado las tecnologías más avanzadas para crear un contenido inédito e impactante que va a acercar a los usuarios a la emoción, precisión y espectacularidad de esta unidad acrobática y que se sumerjan en sus vuelos acrobáticos desde una perspectiva hasta ahora difícilmente accesible", explicó.

Uno de los elementos más relevantes del proyecto es que la aplicación no se basa en una recreación digital, sino en vídeos inmersivos reales grabados durante vuelos de la Patrulla Águila. Para la producción de estos contenidos se instalaron cámaras inmersivas en cabinas de aviones C-101, lo que permite al usuario vivir la experiencia desde una perspectiva real de vuelo.

"Este material adquiere además un valor documental e histórico, ya que fueron grabados antes de la retirada de este modelo de aeronave", señaló Marín. El objetivo, de hecho, es generar una experiencia tecnológica e inmersiva vinculada a la identidad aeronáutica de San Javier con la idea de incorporarse en el futuro al Centro de Cultura Aeronáutica que se está desarrollando en Santiago de la Ribera.

La experiencia, diseñada para su uso con gafas Meta Quest 2 y Meta Quest 3, permite al usuario adentrarse en distintos momentos vinculados al vuelo: desde los preparativos en tierra hasta el despegue y la realización de maniobras aéreas. La aplicación está estructurada en torno a dos grandes bloques de contenido: 'Experiencia completa' y 'En el aire'.

En el primero, el usuario acompaña a los pilotos en las fases previas al vuelo mediante una secuencia de vídeos inmersivos que muestran el briefing, el vestuario, el hangar, el acceso a los aviones y el despegue. Esta última secuencia está grabada desde el interior de la cabina, lo que permite experimentar el inicio del vuelo desde un punto de vista especialmente impactante.

El segundo bloque, 'En el aire', permite seleccionar entre ocho maniobras aéreas y una opción adicional de vuelo libre. Antes de iniciar cada maniobra, la aplicación muestra un pequeño panel explicativo con una grabación desde tierra, para facilitar la comprensión de la figura aérea.

A continuación, el usuario accede a un vídeo inmersivo grabado desde la cabina de uno de los aviones, desde donde puede contemplar la maniobra, la presencia del resto de aeronaves en formación y el paisaje del Mar Menor, Cabo de Palos, La Manga y su entorno.

Uno de los aspectos más destacados de la aplicación es la sensación de inmersión que ofrece al usuario. La posibilidad de mirar alrededor durante el vuelo y observar otros aviones de la formación, junto con la visión del litoral de San Javier y del Mar Menor, convierte la experiencia en una herramienta de divulgación tecnológica, cultural y patrimonial con alto impacto emocional.

UNA EXPERIENCIA INMERSIVA Y ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La aplicación permite así aproximarse a la intensidad del vuelo acrobático, incluidos giros, cambios de orientación y maniobras de alta espectacularidad, desde un entorno seguro y accesible para el público. La opción de vuelo libre ofrece un recorrido más tranquilo, concebido también para aquellos usuarios que no estén habituados a experiencias inmersivas con movimientos intensos o que puedan experimentar incomodidad ante este tipo de contenidos.

De este modo, la aplicación combina secuencias de mayor intensidad visual con alternativas más pausadas, lo que amplía su comodidad de uso y facilita que pueda ser disfrutada por perfiles diversos de usuarios. La aplicación incorpora además funcionalidades de accesibilidad.

Por un lado, incluye subtítulos para facilitar el uso por parte de personas con discapacidad auditiva. Por otro, incorpora un modo de interacción pensado especialmente para personas con movilidad reducida, que permite manejar la aplicación mediante movimientos de cabeza.

En este modo, el usuario desplaza un cursor con la mirada y activa las opciones manteniéndolo unos segundos sobre el elemento seleccionado, evitando así la necesidad de utilizar los mandos o las manos. La producción de los vídeos inmersivos y la estructuración narrativa de la experiencia ha sido realizada por Bravostudio, mientras que el desarrollo de la aplicación inmersiva ha corrido a cargo de Digital Mind.

La Fundación Integra Digital ha sido la entidad responsable de la gestión y ejecución del proyecto, que ha contado con un presupuesto de 23.300 euros. Asimismo, la Fundación Integral Digital ha publicado en la plataforma Youtube un vídeo resumen de la experiencia inmersiva para acercar al público el vuelo de la Patrulla Águila mediante gafas Meta Quest.