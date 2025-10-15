La Comunidad destaca el papel creciente de la mujer rural, que ya gestiona más del 30% de las explotaciones agrarias

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, interviene en la inauguración del acto conmemorativo del Día de la Mujer Rural en Torre Pacheco, - CARM

TORRE PACHECO (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha puesto este miércoles en valor, durante la inauguración del acto conmemorativo del Día de la Mujer Rural en Torre Pacheco, "el papel creciente de la mujer al frente de las explotaciones agrícolas o ganaderas, pues ya gestionan más del 30 por ciento de estas".

Rubira ha destacado que "desde el Gobierno regional estamos desarrollando políticas con el objetivo de potenciar e incentivar el papel de la mujer y su liderazgo en el mundo rural. Un ejemplo es el incremento de las ayudas en la línea de jóvenes agricultores, o con criterios de priorización de la mujer para que las mujeres lideren la modernización del sector".

La titular de Agricultura ha afirmado que "esta jornada, además de rendir tributo al trabajo que desarrollan, trata de ser un punto de encuentro e intercambio de experiencias entre las mujeres referentes en el sector y las que desean incorporarse al mundo rural", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.