La Comunidad destaca el papel estratégico de la industria alimentaria en la descarbonización y el crecimiento económico

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante su intervención en la jornada de ‘Competitividad y descarbonización de Industria Alimentaria’ y presentación de la Alianza Q-Cero - CARM

MURCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha puesto en valor este jueves el papel estratégico de la industria alimentaria en la descarbonización y el crecimiento económico.

Lo ha hecho durante la jornada de 'Competitividad y descarbonización de la Industria Alimentaria-Presentación de la Alianza Q-Cero', según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Vázquez ha resaltado que la industria de alimentación y bebidas "es uno de los mayores activos económicos y sociales de la Región" y ha puesto de relieve que en 2023b generó un impacto total de 4.318 millones de euros y 92.840 empleos, lo que equivale al 11 por ciento del PIB regional y al 14 por ciento del empleo total.

Además, ha indicado que esta industria constituye el subsector más dinámico de la industria manufacturera murciana, con el 32 por ciento de su facturación y el 36 por ciento del empleo industrial.

"Estamos hablando de un sector que no solo alimenta al mundo, sino que sostiene miles de puestos de trabajo, fija población en el territorio y actúa como motor de innovación y modernización industrial", ha subrayado Vázquez, quien ha incidido en que la Región de Murcia "cuenta con una de las industrias alimentarias más dinámicas, tecnificadas y exportadoras de España".

Según los datos disponibles, la producción industrial en la Región creció un 6,6 por ciento anual, más de dos puntos por encima de la media nacional, impulsada en gran medida por el dinamismo del sector alimentario, cuya producción aumentó un 12 por ciento.

"La industria alimentaria de Murcia no solo fabrica alimentos: genera empleo estable, innovación aplicada, nuevas tecnologías y una cadena de valor que llega a la agricultura, el transporte, la energía, el envase y la logística", ha señalado el consejero.

Durante su intervención, Juan María Vázquez ha destacado que el consumo energético "se ha convertido en una de las principales palancas de competitividad del sector".

La industria de la alimentación en España es la rama de actividad con mayor consumo energético, con un 18,6 por ciento del total industrial, lo que supone 2.896 millones de euros al año, fundamentalmente en electricidad (53 por ciento) y gas natural (36).

"Reducir la factura energética y descarbonizar los procesos productivos es una condición necesaria para que nuestras empresas sigan compitiendo en los mercados internacionales", ha indicado el consejero, quien ha señalado que el Gobierno regional "está trabajando para que nuestras empresas dispongan de las mejores condiciones posibles para seguir creciendo, aprovechando la enorme capacidad fotovoltaica de la Región y facilitando la electrificación de los usos térmicos en la industria alimentaria.

Además, ha insistido en el resultado conseguido tras la negociación que el Gobierno regional impulsó frente a Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "y que supondrá para la Región inversiones en su mejora de más de 300 millones de euros, cuadruplicando la inversión del Estado con el plan vigente. Estaremos enfocados en impulsar que las inversiones se realicen a la mayor brevedad posible".

EVOLUCIÓN DE LA ALIANZA Q-CERO

La jornada ha servido para presentar la Alianza Q-Cero, iniciativa nacional en favor de la descarbonización industrial en la que tanto Agrupal como el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (CTNC) formalizaron su adhesión.

El lanzamiento público de la Alianza Q-Cero tuvo lugar en enero de 2024 con más de 40 empresas adheridas, entre ellas dos compañías con fuerte presencia en la Región de Murcia, Sabic Cartagena y Estrella de Levante (Damm), junto a otros grandes consumidores energéticos.

Desde entonces, la alianza ha experimentado un notable crecimiento y agrupa ya a más de 140 empresas de diferentes sectores intensivos en energía, así como centros tecnológicos, empresas energéticas y otras entidades de la cadena de valor.

Q-Cero nace como un espacio de colaboración para acelerar la descarbonización de la demanda térmica industrial, impulsar la innovación tecnológica, mejorar la planificación de infraestructuras energéticas y favorecer marcos regulatorios estables que den seguridad a las inversiones.

La alianza defiende un enfoque holístico que combine electrificación, eficiencia energética, digitalización y economía circular para reducir emisiones sin perder competitividad ni empleo.

"Que Agrupal y el CTNC se integren en Q-Cero refuerza el papel de la industria alimentaria murciana en el liderazgo de esta transición", ha afirmado Vázquez, quien ha añadido que "la descarbonización no es una obligación externa, sino una oportunidad para modernizar procesos, reducir costes y ganar cuota de mercado".