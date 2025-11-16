La Comunidad destaca el valor del sector agrario en la Feria Agrícola de Jumilla

La directora general de la PAC, Ana García Acciones, visitó este fin de semana la Feria Agrícola de Jumilla - CARM

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la PAC, Ana García Acciones, visitó este fin de semana la Feria Agrícola de Jumilla 2025, que reúne a una treintena de empresas y asociaciones del sector agrario del Altiplano. Durante la jornada se entregaron el Premio Agrícola 2025 y el galardón al mejor stand de esta edición.

García Acciones, que recorrió la feria acompañada por la alcaldesa de Jumilla, Severa González, destacó que este encuentro "es uno de los mejores lugares para comprender el valor que tiene para la Región de Murcia el sector agrario y para poner en valor el trabajo que a diario hacen los agricultores de la zona".

Subrayó además "su contribución al desarrollo de los entornos rurales, la creación de empleos y oportunidades, la conservación del medio ambiente y la producción de las mejores frutas y hortalizas que aquí se cultivan".

La directora general recordó que este viernes se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) la nueva convocatoria de ayudas dotada con 7 millones de euros para agricultores y ganaderos afectados por la sequía, subvenciones que ya pueden solicitarse y que beneficiarán a más de 2.500 profesionales del sector. "Desde el Gobierno de la Región de Murcia queremos ayudar al sector primario en una situación tan complicada como la que está pasando", añadió.

Del montante total, estas ayudas contemplan cerca de 1.775.000 euros para el viñedo en toda la Región, de las cuales Jumilla representa más del 70 por ciento. En este municipio, la superficie destinada a cereal, olivo y viña alcanza las 12.300 hectáreas.