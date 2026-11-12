La Comunidad destina 4,5 millones a la construcción del centro de transportes de Los Camachos (Cartagena)

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MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha acordado destinar 4,5 millones de euros para las obras de construcción del centro de transportes de Los Camachos, en Cartagena.

El acuerdo, en concreto, aumenta la aportación de capital del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) para incrementar el fondo social del Consorcio Depósito Franco de Cartagena, entidad que tiene previsto continuar con el desarrollo y promoción del citado centro de transportes.

El Consorcio Depósito Franco, del que forman parte el INFO, la Autoridad Portuaria de Cartagena, el ayuntamiento y la Cámara de Comercio de la ciudad portuaria, es el ente responsable de impulsar las obras de construcción del centro de transportes, una de las infraestructuras esenciales de la Zona de Actividades Logísticas de Cartagena (ZAL).

La construcción del centro de transportes forma parte de la primera fase de la ZAL, un proyecto considerado como estratégico para consolidar la posición de la Región, y de la ciudad de Cartagena, en el mapa logístico nacional e internacional.

El proyecto da respuesta a las necesidades planteadas por el tejido empresarial e industrial de Cartagena y por la Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de la Región (Froet) y es una pieza clave para seguir atrayendo inversiones a la Región y para generar sinergias con la actividad del puerto de Cartagena.