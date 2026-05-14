La Comunidad destina más de 45 millones para la monitorización y el tratamiento de pacientes diabéticos

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves al Servicio Murciano de Salud (SMS) a contratar, por valor de 45.022.202 euros, la adquisición de sistemas para la monitorización continua de glucosa, para la infusión continua de insulina subcutánea y sistemas híbridos de asa cerrada para pacientes diabéticos.

El plazo de duración del contrato es de dos años con posibilidad de prórroga por otros dos en anualidades sucesivas.

Los sensores de monitorización continua permiten una vigilancia constante de los niveles de glucosa, y al contar con alarmas predictivas permiten anticipar descensos o aumentos peligrosos de glucosa, posibilitando una intervención temprana.

Estos modelos ofrecen mayor precisión analítica, conectividad con aplicaciones móviles, favorecen la adherencia terapéutica y la detección precoz de desviaciones en el tratamiento.

Cerca de 11.000 pacientes con diabetes tipo 2 en tratamiento con insulina rápida de la Región se benefician actualmente del sistema de monitorización continua de glucosa tipo 'flash' financiado por el Servicio Murciano de Salud (SMS) desde 2022.

El sistema 'flash' mide los niveles de glucosa mediante un sensor que se coloca en la parte posterior del brazo y registra los valores a través del tejido intersticial, lo que evita pinchazos capilares repetidos para el control de la glucemia.

Entre sus ventajas clínicas se encuentran la reducción del tiempo en hipoglucemia y de estos episodios, así como la disminución de ingresos hospitalarios relacionados con la diabetes.

El contrato incluye el envío periódico de estos dispositivos a los domicilios de los pacientes, lo que evita que tengan que desplazarse a su centro de salud para obtenerlos, mejorando así la accesibilidad y la continuidad del tratamiento para los pacientes. Así, en 2025, el servicio de entrega domiciliaria evitó más de 41.000 desplazamientos de usuarios a sus centros sanitarios.

Por su parte, los sistemas para la infusión continua de insulina subcutánea (ISCI) y otros sistemas electrónicos de administración permiten una administración precisa y continua de insulina, imitando más fielmente la función pancreática natural, lo que permite reducción de hospitalizaciones por complicaciones agudas (hipoglucemias, cetoacidosis), mayor autonomía y calidad de vida para los pacientes.

Además, el SMS ha incorporado los más recientes avances tecnológicos, como los 'sistemas de asa cerrada' para el control de la enfermedad de alrededor de 600 pacientes de la Región, con sensores continuos de última generación que permiten ofrecer una terapia personalizada a todos los pacientes diabéticos tipo 1, incluidos grupos de alto riesgo como mujeres en periodo gestacional y niños con edades a partir de 12 meses.

Estos sistemas ajustan automáticamente la administración de insulina en función de los niveles de glucosa detectados, de modo que ofrecen un control de los niveles más preciso que las bombas convencionales.

Las empresas adjudicatarias deberán ofrecer un plan de formación para los profesionales en el uso de estos dispositivos médicos y entregar el material necesario para apoyo a la formación de personas con diabetes (videos, folletos, guías, material de inicio y fungible, entre otros).

Además, prestarán asistencia técnica telefónica 24 horas al día y 365 días al año a los pacientes que tengan dudas o incidencias relacionadas con el manejo y funcionamiento de todos los materiales.

En la Región de Murcia hay alrededor de 107.000 personas con diagnóstico de diabetes, pero se calcula que otras 60.000 pueden padecerla sin saberlo.

La diabetes tipo 1 tiene mayor incidencia entre jóvenes y niños, es crónica y requiere llevar un tratamiento de por vida, mientras que la de tipo 2 puede afectar a personas de cualquier edad y puede prevenirse con una alimentación adecuada y actividad física moderada.