La Comunidad destina un millón de euros para acelerar la innovación de las pymes regionales

MURCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), abre hoy una nueva convocatoria del 'Cheque Innovación' 2026, dotada con un millón de euros y destinada a incentivar la contratación de servicios de innovación y competitividad por parte de las pymes regionales.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó que "innovar debe ser una herramienta cotidiana para cualquier pyme que quiera ganar tamaño, eficiencia, mercado y futuro". En este sentido, subrayó que "con el 'Cheque Innovación' ponemos al alcance de las empresas servicios especializados que les ayudan a ordenar mejor sus procesos, proteger sus ideas, desarrollar nuevos productos, mejorar su gestión o incorporar conocimiento externo".

Las ayudas, que pueden alcanzar un máximo de 10.000 euros, se dirigen a servicios como la reingeniería de procesos empresariales; la mejora de la gestión de recursos humanos; la implantación y certificación de sistemas de gestión de la I+D+i, la continuidad de negocio; los procesos de innovación abierta; las metodologías ágiles o la gestión excelente.

Asimismo, se financia la contratación de servicios avanzados que permita la optimización de procesos productivos, la ingeniería de producto, la transferencia de tecnología entre empresas, la protección de la innovación mediante patentes y modelos de utilidad, la aplicación de incentivos fiscales por actividades de I+D+i y el diseño de producto, envase y embalaje.

La convocatoria, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), contempla ayudas a tipo fijo del 70 por ciento sobre los costes elegibles, porcentaje que podrá incrementarse en 15 puntos para beneficiarios cuya actividad esté enmarcada en los ámbitos contemplados en la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente y Sostenible de la Región de Murcia 2021-2027, RIS4 Región de Murcia.

El plazo de ejecución de los proyectos es de hasta un año, desde la notificación de la resolución de concesión. Las solicitudes pueden presentarse en la sede electrónica del Info. El plazo de solicitud permanecerá abierto el hasta el 23 de diciembre del 2026.

López Aragón señaló que "cada euro destinado a innovación empresarial es una palanca para que nuestras pymes sean más resistentes, más diferenciales y más capaces de competir en mercados cada vez más exigentes".

"La Región tiene empresas con talento, ambición y capacidad para abrir camino, lo que hacemos desde el Gobierno regional es acompañarlas para que esa energía se convierta en proyectos concretos, en procesos más inteligentes y en más oportunidades de crecimiento", concluyó la consejera.