La Comunidad detecta más de 200 anuncios de oferta alojativa no regulados en lo que va de año

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), ha reforzado durante el presente ejercicio 2025 el control contra la oferta turística clandestina para garantizar una oferta turística de calidad.

En concreto, dentro de esta acción ha detectado hasta la fecha 223 anuncios irregulares e incoado 10 expedientes sancionadores. La actuación, desarrollada por la Oficina de Ordenación del Turismo del Itrem, ha consistido en el rastreo de anuncios de viviendas de uso turístico en plataformas digitales especializadas que o bien no incluían el número de registro, o éste era incorrecto o no habían presentado la correspondiente declaración responsable.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, recalcó que "esta actuación se suma al conjunto de acciones destinadas al control y regulación de la oferta alojativa llevada a cabo desde la Comunidad y coordinadas por la mesa de seguimiento, integrada esta última por representantes del sector y de la administración, que se reúne de forma periódica para evaluar avances y que en los últimos dos años ha permitido localizar y regularizar más de mil alojamientos turísticos irregulares".

En lo que va de año se han realizado cerca de 200 visitas de inspección presenciales con el fin de comprobar el cumplimiento de los decretos que regulan cada modalidad de alojamiento turístico. Martínez también señaló otras medidas importantes en este campo de acción, como la firma de un protocolo de colaboración en el mes de febrero con 'Airbnb', mediante el cual la plataforma se compromete a no permitir publicaciones sin número de registro turístico, en línea con la nueva normativa sectorial.

Desde que se inició esta acción de seguimiento en 2023, la Oficina de Ordenación del Instituto de Turismo ha detectado más de 1.200 alojamientos no reglados en las principales plataformas de comercialización online.