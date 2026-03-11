Comunidad encarga el estudio informativo para ampliar el tranvía hacia Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, destaca que esta actuación supone un paso decisivo en la transformación del sistema público de movilidad en el área metropolitana de Murcia y su área de influencia - COMUNIDAD

MURCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha encargado la asistencia técnica para la redacción del estudio informativo de la ampliación del tranvía de Murcia hacia los ejes de comunicación con los municipios de Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera.

El objetivo del trabajo es analizar con rigor técnico la viabilidad de extender el tranvía hacia municipios con una alta demanda de movilidad y plenamente integrados en el ámbito metropolitano.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha destacado el impulso del Ejecutivo regional a la movilidad sostenible "dado que constituye un paso decisivo en la transformación del sistema público de movilidad en el área metropolitana de Murcia y su área de influencia, ya que permitirá definir con precisión las alternativas de trazado y evaluar su viabilidad desde el punto de vista técnico, urbano y ambiental".

García Montoro ha enmarcado la ampliación del tranvía en el Plan Director de Transportes de Viajeros de la Región de Murcia, y el estudio informativo resultante se incorporará al Plan de Transporte Metropolitano de la ciudad de Murcia y su área de influencia.

"Ambos instrumentos constituyen la base sobre la que se asienta la mayor renovación del transporte público realizada hasta la fecha en la Región, con el objetivo de mejorar las conexiones entre municipios, reducir emisiones y avanzar hacia un sistema de movilidad más accesible, eficiente y sostenible", ha recordado García Montoro.

La inversión regional del trabajo encargado a Urbamusa asciende a 844.078 euros, distribuidos en tres anualidades y estructurados en seis fases que abarcan desde la elaboración de la documentación inicial hasta la redacción final del estudio informativo y la documentación ambiental definitiva.

En el trabajo se incluye la redacción del Estudio de Impacto Ambiental y la elaboración de los informes necesarios dentro del procedimiento de evaluación ambiental y de aprobación del estudio informativo, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

Del mismo modo, se prevé la incorporación de las modificaciones que deban introducirse como consecuencia del trámite de información pública y de las consultas realizadas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

Entre los trabajos previstos se incluyen el análisis de posibles trazados, el diagnóstico territorial y los estudios de compatibilidad urbanística, medioambiental y de explotación, así como trabajos topográficos, geológicos y de planeamiento.