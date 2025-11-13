La Comunidad entrega la enseña nacional en su modalidad de bandera a la Quinta Zona de la Guardia Civil

Momento del acto de entrega de la enseña nacional, en su modalidad de bandera, a la Zona de la Guardia Civil de la Región - GUARDIA CIVIL

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teniente general Mando de Operaciones de la Guardia Civil, Luis del Castillo, ha presidido este jueves en Murcia el acto de entrega de la enseña nacional, en su modalidad de bandera, a la Quinta Zona de la Benemérita en la Región.

Del Castillo ha estado acompañado por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, entre otras autoridades, según informaron fuentes de la Guardia Civil en un comunicado.

La Comunidad Autónoma ha donado la bandera en reconocimiento a los méritos que atesoran los agentes de la Guardia Civil que prestan y han prestado servicio en el territorio regional.

El coronel jefe de la Zona de la Guardia Civil de Murcia, Francisco Pulido, ha recibido la bandera que se integrará en los futuros actos oficiales.

La iniciativa se ha realizado a raíz de la Orden Ministerial 41/2017 del Ministerio de Defensa, por la que concede el uso de la enseña nacional, en su modalidad de bandera, a la Zona de la Guardia Civil de la Región de Murcia.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha destacado el "orgullo y compromiso" que representa la entrega de la bandera a la Guardia Civil y ha afirmado que "no solo es un símbolo, sino que representa a la perfección todos los valores de los hombres y mujeres que integran la Guardia Civil: vocación de servicio público, entrega, dedicación y sacrificio".

"Es un día de orgullo, de ilusión, para todos los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia", ha asegurado Lucas, quien ha aprovechado la ocasión para poner en valor "el gran trabajo que desempeñan las hombres y mujeres que integran la Guardia Civil".

"Gracias a esta gran labor, la Región de Murcia es una de las más seguras de toda España", ha insistido el delegado del Gobierno, quien ha hecho un "llamamiento a todas las fuerzas políticas, a todas las administraciones" para que "destinen todos los recursos que estén a nuestro alcance para apostar de verdad por la convivencia y combatir los discursos de odio que tanto daño están haciendo y están poniendo en riesgo la convivencia y la democracia en la Región".

Por su parte, el coronel jefe de la Zona de la Guardia Civil de Murcia, Francisco Pulido, ha afirmado que la recepción de la bandera de España, "el símbolo de la patria", supone "un honor y un orgullo" que les compromete a "proyectar en ella todo nuestro servicio, toda nuestra atención al ciudadano y toda la capacidad de proteger y proporcionar la máxima seguridad a todos nuestros conciudadanos".

"Para nosotros es un honor y, por supuesto, un orgullo y un privilegio haber depositado esa confianza que lo que viene a representar es un compromiso más de servicio público con la Región de Murcia y con sus conciudadanos", ha asegurado Pulido.

El coronel jefe ha insistido en que esta celebración les "llena de orgullo" y "contribuye a realzar los valores institucionales que el Cuerpo siempre ha hecho a lo largo de estos 181 años de historia interrumpida al servicio de nuestros conciudadanos y que nos anima y nos impulsa a seguir perseverando en la prestación del mejor servicio posible, de calidad, de atención y de cercanía".