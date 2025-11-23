La Comunidad favorece la formación cinegética orientada a la gestión sostenible del medio natural

Una de las conferencias sobre la seguridad, la sostenibilidad y el conocimiento técnico de la actividad cinegética, celebrada en la Consejería (foto de archivo). - CARM

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, facilita la formación cinegética orientada a la gestión sostenible del medio natural. Esta iniciativa formativa la ha desarrollado la Federación de Caza de la Región de Murcia, entidad sin ánimo de lucro y homologada por la Administración regional para impartir este tipo de enseñanzas.

La actuación se enmarca en la planificación del Ejecutivo autonómico para fomentar un aprovechamiento racional de los recursos naturales y garantizar que la actividad cinegética se ejerza de forma segura, ordenada y compatible con la conservación de la biodiversidad.

El programa ha desarrollado 12 acciones formativas, tanto en modalidad online como presencial, dirigidas a cazadores, organizadores de monterías, jueces de cetrería y personas interesadas en adquirir conocimientos técnicos avanzados en el ámbito cinegético.

Entre los cursos que se han impartido destacan el preparatorio para la obtención de la licencia de caza, el de métodos homologados para la captura de especies predadoras y asilvestradas, y el de seguridad en batidas y monterías. También se celebrarán cursos específicos sobre caza con arco en sus niveles básico y cualificado, un curso sobre el Life Iberconejo para el censo de conejos, y una formación especializada para jueces de recorridos de caza y Compak Sporting.

El proyecto responde al cumplimiento del marco legal que exige formación acreditada para la obtención de licencias cinegéticas, así como a la necesidad de reforzar la cualificación del colectivo cinegético en beneficio de la fauna silvestre y del desarrollo rural.

Para ello, el Gobierno regional destina 14.756 euros a la 'Escuela para la formación y sensibilización en materia de caza como herramienta de gestión sostenible del medio natural 2025'. La Federación de Caza de la Región de Murcia, como única entidad homologada y especializada, ha impartido las distintas acciones formativas.

Estas se han desarrollado en instalaciones propias, aulas virtuales y espacios habilitados como cotos de caza y campos de tiro. El equipo docente lo componen técnicos de la federación y expertos con amplia experiencia en gestión cinegética, seguridad en actividades de caza, legislación y conservación del medio natural.

Además, el programa ha cumplido con los objetivos establecidos por la Ley de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia y el Decreto 112/2018, que regula las pruebas de aptitud para cazar, y está alineado con la estrategia regional de sostenibilidad y acción climática.

Esta formación específica permite a los participantes adquirir competencias prácticas y teóricas que redundarán en una mayor profesionalización del sector y en una reducción del impacto ambiental de la actividad.

Con esta iniciativa, la Región "reafirma su apuesta por la formación especializada como herramienta fundamental para armonizar la práctica cinegética con la protección del entorno natural, y avanza en su compromiso con la sostenibilidad, la educación ambiental y el equilibrio entre conservación y aprovechamiento del medio rural", destacan desde el Gobierno regional.