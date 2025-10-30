La Comunidad paga 24 millones en anticipos de la PAC a más de 8.000 agricultores y ganaderos

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha impulsado el pago de 24 millones de euros como anticipo de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) a más de 8.000 agricultores y ganaderos de la Región de Murcia, correspondientes a la campaña 2025.

Los pagos comenzaron el 16 de octubre y tienen como objetivo dotar de mayor liquidez a las explotaciones agrarias y ganaderas.

El Consejo de Gobierno ha analizado este jueves un informe de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca sobre estos pagos, que se han efectuado en concepto de anticipo del 70 por ciento de las ayudas finales. Ese porcentaje se ha elevado con respecto al 50 por ciento habitual que permite la normativa europea, después de que así lo solicitara el Ejecutivo regional.

Del total abonado, 19,4 millones se han destinado al sector agrícola y 4,6 millones al ganadero, lo que supone 5,2 millones más que en 2024. Se trata de un incremento del 27,5 por ciento respecto al ejercicio anterior.

En agricultura, las líneas sobre las que se han efectuado pagos son la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad; la ayuda redistributiva para explotaciones pequeñas y medianas; los ecorregímenes, es decir, ayudas a prácticas agrícolas que beneficien el medio ambiente, y la ayuda asociada a los productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación.

Por lo que respecta al sector ganadero, los anticipos abarcan cuatro líneas de producción: la ayuda asociada a la producción sostenible de leche de vaca; la ayuda a ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne; la ayuda a la producción sostenible de leche de oveja y cabra, y la ayuda asociada a los ganaderos de ovino y caprino, para pastoreo tradicional.