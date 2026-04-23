La Comunidad pide al Gobierno central el retorno de menores vinculados a la operación 'MENAS-Erasmus'

Archivo - La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, en el Pleno de la Asamblea Regional (Archivo) - COMUNIDAD - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha asegurado en el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia que el Ejecutivo autonómico ha solicitado al Gobierno de España el retorno de menores extranjeros no acompañados relacionados con la operación policial 'MENAS-Erasmus', actualmente en fase de investigación.

Ruiz ha respondido de este modo a la diputada de Vox María José Ruiz, quien ha cuestionado el control del sistema de tutela. "Este Gobierno le ha pedido al Gobierno de España que estos menores regresen con sus familias", ha afirmado la consejera, añadiendo que también se han reclamado medidas como el refuerzo del control fronterizo y una mayor coordinación entre administraciones.

La consejera ha insistido en que la actuación de la Comunidad se ajusta a la legalidad vigente y ha subrayado que todos los menores atendidos "son derivados por la Policía Nacional". "No podemos negarnos a atenderlos, hay una ley que nos obliga", ha defendido, remarcando que la política migratoria es competencia exclusiva del Estado.

Por su parte, la diputada de Vox ha denunciado una supuesta "falta de control y supervisión" y ha advertido de posibles abusos del sistema. Según Ruiz, algunos de estos menores "no vienen en patera", sino que acceden a España por vías regulares y posteriormente entran en el sistema de protección. En este sentido, ha reclamado revisar los expedientes de forma individual y ha cuestionado si todos los tutelados están realmente en situación de desamparo.

En la misma sesión plenaria, se ha tratado la externalización de la vigilancia de la salud del personal público. La diputada del PSOE Virginia Lopo ha acusado al Gobierno regional de "privatizar" este servicio y ha advertido de que afecta a más de 7.000 trabajadores.

Frente a ello, el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha defendido que el modelo "ya se está aplicando" y responde a criterios de eficiencia. "No estamos hablando de algo hipotético, sino de algo que ya se está haciendo", ha señalado, asegurando además que la dirección y supervisión del servicio siguen siendo públicas.

En materia de juventud, el diputado socialista Miguel Ángel Ortega ha denunciado la paralización del servicio de apoyo psicosocial a jóvenes en varios municipios. Sin embargo, la consejera de Juventud, Carmen María Conesa, lo ha negado: "El servicio no se ha suspendido".

Conesa ha asegurado que el programa ha atendido a 1.930 jóvenes y que continuará desarrollándose mediante nuevas convocatorias dirigidas a los ayuntamientos.

Por otro lado, la diputada del Grupo Mixto, perteneciente a Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, María Marín ha criticado los resultados del programa de cribado de cáncer de mama, calificando los datos de "muy preocupantes".

El consejero de Salud, Juan José Pedreño ha defendido que el programa "funciona desde hace 32 años" y cumple con los estándares europeos, advirtiendo de que cuestionarlo puede generar desconfianza entre las pacientes.

En relación con la atención sociosanitaria a los enfermos de alzhéimer, el diputado del PP Antonio Martínez ha preguntado por las actuaciones del Gobierno regional, y el consejero de Salud ha avanzado la creación de "una figura de enlace" con la federación de alzhéimer para mejorar la coordinación y la atención tanto a pacientes como a cuidadores. Pedreño ha detallado que en la Región hay diagnosticadas unas "50.000 personas con déficits cognitivos" y que de ellas un 70% padecen alzhéimer.

En el ámbito económico, la consejera de Empresa, María Isabel López, ha defendido los criterios de las ayudas a la inversión para cooperativas y sociedades laborales tras una pregunta de Vox. El diputado Pascual Salvador ha criticado la fórmula de valoración de las subvenciones por considerar que penaliza a las empresas con más trabajadores, pero la consejera ha replicado que el sistema "nunca ha sido impugnado" y que busca "reequilibrar" y favorecer a empresas pequeñas con "mayor esfuerzo inversor por persona trabajadora".

También en materia económica, el consejero Luis Alberto Marín ha puesto en valor la política fiscal del Gobierno regional en respuesta a una pregunta del PP sobre deducciones y bonificaciones fiscales. Ha destacado que este año hay "27 deducciones fiscales" y que cerca de "70.000 ciudadanos" se acogen a alguna de ellas, defendiendo que se trata de una "auténtica bajada de impuestos" orientada especialmente a familias, jóvenes y rentas medias.

En patrimonio cultural, la consejera de Cultura, Carmen María Conesa, ha asegurado que el Gobierno regional lleva "años actuando" en el Abrigo del Milano, en Mula, tras una pregunta del PSOE sobre las pinturas rupestres del enclave. La consejera ha recordado que en 2022 se autorizó un proyecto de adecuación y conservación, y ha señalado que se han realizado trabajos de documentación científica, vallado perimetral, mejora del acceso y estudios específicos sobre el estado de conservación del abrigo.

Por último, en materia de emergencias, el diputado del Grupo Mixto, de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, José Luis Álvarez-Castellanos, ha denunciado la falta de inversión en la renovación de la flota del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento. El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha respondido que en el último año se han adquirido "12 vehículos", de los que seis ya están operativos y otros seis se incorporarán en los próximos meses. Además, ha anunciado que en los próximos meses se sumarán "otros 30 bomberos" al consorcio, tras la incorporación de 43 efectivos en mayo de 2024.