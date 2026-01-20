La Comunidad pide al Ministerio una "postura firme" de defensa del sector agrario y pesquero ante la PAC y Mercosur

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, participa en la reunión telemática con el ministro Luis Planas para abordar la futura PAC, el acuerdo con Mercosur y las reivindicaciones del sector pesquero - MURCIA

MURCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha demandado este martes al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una "postura firme de defensa del sector agrario y pesquero español" ante la futura Política Agraria Común (PAC) y el reciente acuerdo con Mercosur, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Así lo ha trasladado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Pesca y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebradas de forma telemática y presididas por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

"Nos siguen preocupando las negociaciones para la PAC a partir del 2027, su presupuesto, su estructura y los recortes que va a suponer para el campo, así como la cofinanciación prevista del 30 por ciento para las intervenciones de las Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas", ha dicho la consejera,

Rubira ha instado a Planas a que "garantice el trabajo digno de los trabajadores del sector primario que llevan sufriendo ataques durante tantos años" e informe de los fondos con los que el Gobierno de España "va a cofinanciar las ayudas europeas".

En ese sentido, se ha referido a la "preocupación" existente en el sector primario ante el reciente acuerdo con Mercosur".

"Es fundamental que se apliquen las cláusulas de salvaguardia de manera automática en el momento que supere el 5 por ciento, tanto en el volumen como en el precio establecido, cuando entre mercancía de terceros países, así como que, de igual manera, se apliquen las cláusulas de reciprocidad para que todos los productos que entran a la UE cumplan las mismas garantías sanitarias y de calidad que cumplen los nuestros cuando se exportan", ha afirmado.

Asimismo, "le pedimos que se incrementen los puntos de control fronterizos y los medios para realizar esos controles, pero también le solicitamos que sea claro en el Consejo Europeo. Nuestros agricultores y ganaderos necesitan que le hagamos el día a día más fácil, necesitan una reducción de la carga burocrática, flexibilidad y simplificación y, lamentablemente, no sienten que el Gobierno de España trabaje en esa línea".

La consejera ha destinado parte de su intervención a abordar el futuro del sector agrario reconociendo que "el relevo generacional no será posible sin explotaciones rentables, garantías del cumplimiento de la seguridad y soberanía alimentaria de la UE y sin medidas para hacer frente a la amenaza en los acuerdos con terceros países".

AYUDAS A LA PROMOCIÓN DEL VINO

Asimismo, durante su intervención la consejera Rubira ha aprovechado también para referirse al punto sobre la asignación de los Programas de Promoción del Vino en mercados de terceros países.

En este sentido, ha afirmado que "si bien estamos de acuerdo con el importe fijado, nos preocupa que los criterios para la moderación de costes estén claros para que los beneficiarios conozcan las reglas del juego con claridad", y ha añadido que "consideramos que no se puede dilatar más que el Ministerio facilite a las comunidades alguna herramienta para aplicar la moderación de costes".

"Hablamos de un sector estratégico en la Región de Murcia, donde contamos con tres Denominaciones de Origen como Bullas, Jumilla y Yecla, de reconocido prestigio y que cada año incrementa su presencia fuera de nuestras fronteras", ha concluido.