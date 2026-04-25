La Comunidad pone en marcha un nuevo programa para que la IA se traduzca en proyectos innovadores en la Región

Imagen de la jornada 'El futuro de la I+D+i en tiempos de IA', celebrada este viernes, donde se presentó el programa 'Info Proyecta IA'. - CARM

MURCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), presentó ayer el nuevo programa 'Info Proyecta IA', una iniciativa con la que el Gobierno regional da un paso más en la incorporación útil de la Inteligencia Artificial al tejido productivo regional.

El programa, en el que participarán un máximo de 20 empresas, está concebido para ayudar a las corporaciones industriales a convertir retos reales en proyectos de innovación definidos y listos para avanzar, mediante una metodología estructurada, herramientas de IA aplicadas al proceso y acompañamiento especializado.

La jornada de presentación ofreció una visión práctica sobre cómo integrarla en los procesos de innovación e I+D, se expusieron herramientas para tareas como la ideación; la vigilancia tecnológica; el prototipado; la experimentación o la gestión de proyectos y se compartieron casos reales de uso en empresas.

Asimismo, el encuentro permitió trasladar a las empresas una visión de futuro sobre la denominada innovación aumentada y sobre el nuevo papel que deben asumir los profesionales de innovación e I+D, cada vez más orientados a coordinar sistemas, talento y asistentes de Inteligencia Artificial.

En este sentido, el director del Info, Joaquín Gómez, destacó que "la Inteligencia Artificial no puede quedarse en una conversación inspiradora ni en una moda pasajera, sino que debe traducirse en más capacidad para innovar, en mejores proyectos y en más competitividad para las empresas de la Región".

"Con 'Info Proyecta IA' damos un paso muy claro en la hoja de ruta del Gobierno regional para acercar tecnologías de alto impacto al corazón de la empresa, especialmente allí donde se toman decisiones que determinan el crecimiento futuro", añadió.

La sesión, que estuvo dirigida a directivos, responsables de innovación e I+D y profesionales que quieren anticiparse y rediseñar su forma de innovar, con independencia del tamaño de su empresa, contó con más de 70 asistentes de distintos sectores y con una notable presencia de empresas del ámbito agroalimentario y de defensa.

El nuevo programa se desarrolla en el marco de la Red Europea de Empresas Seimed, que es la red de apoyo a la internacionalización e innovación para pymes impulsada por la Comisión Europea, en la que participan la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

"El interés que ha despertado esta jornada confirma que la Región quiere jugar este partido desde el principio y con ambición. Con este nuevo programa reforzamos nuestra apuesta por una transferencia tecnológica pegada a la realidad empresarial", concluyó Gómez.