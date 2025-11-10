La Comunidad pone en servicio el primer autobús 100% eléctrico de Movibus en la ruta que une La Unión con Cartagena

El director general de Movilidad y Transporte, José Antonio Verdú, junto al alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, en la presentación del primer autobús Movibus eléctrico para la ruta La Unión-Cartagena - CARM

LA UNIÓN (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Comunidad ha puesto este lunes en servicio el primer autobús cien por cien eléctrico de Movibus en la ruta que une La Unión con Cartagena. El nuevo vehículo, con 75 plazas y una autonomía real de más de 300 kilómetros, se une a esta ruta que utilizan más de 25.000 usuarios al mes, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, junto con el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, ha presentado este lunes el nuevo vehículo "que mejora la calidad del servicio público regional entre dos municipios estratégicos y refuerza la apuesta del Gobierno regional por una movilidad más sostenible y eficiente".

El autobús forma parte de la nueva flota regional de Movibus cien por cien eléctrica, incluida en el proceso de modernización del transporte público que impulsa el Ejecutivo regional.

Verdú ha subrayado que "estos vehículos son más limpios, silenciosos y accesibles, y ofrecen una alternativa real al uso del coche privado".

El nuevo vehículo incluye los mejores estándares de calidad para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida y ofrece un mayor confort para los pasajeros. La inversión en la nueva flota sostenible de Movibus supera los 28,7 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation y del Gobierno regional.

Este autobús, junto con otros 15 más, formarán parte de la flota eléctrica que el Gobierno regional cederá a la futura adjudicataria de la concesión RMU-4 Mar Menor-Metropolitana de Cartagena que da servicio a los municipios de Cartagena, La Unión, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Fuente Álamo y Los Alcázares.

Los vehículos cargarán en los 15 puntos de recarga que se están instalando en La Asomada (Cartagena) con una inversión de 1.227.346 euros.

BALANCE DEL PRIMER AUTOBÚS ELÉCTRICO EN LA MANGA

El primer autobús eléctrico puesto en servicio por Movibus, el pasado 24 de julio en la línea 44 Cabo de Palos-Veneziola, ha recorrido más de 11.000 kilómetros durante el verano, con alrededor de 669 expediciones y más de 10.600 viajeros transportados.

El director general de Movilidad y Transportes ha valorado que "los datos confirman la buena acogida de este tipo de vehículos y su utilidad para reforzar el transporte público en los periodos de mayor afluencia turística, garantizando una movilidad más limpia y eficiente en zonas de especial sensibilidad ambiental como La Manga del Mar Menor".

"El servicio de refuerzo ha contribuido a mantener la oferta de transporte público durante los meses de verano y ha permitido comprobar el buen rendimiento del vehículo en condiciones reales de alta demanda, lo que refuerza la estrategia del Gobierno regional para ampliar progresivamente el uso de autobuses eléctricos en las principales líneas de Movibus", han señalado desde la Comunidad.