La Comunidad presenta el lienzo restaurado de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que se incorporará al Museo Salzillo

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha presentado este lunes el lienzo restaurado más antiguo conocido de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la imagen Titular de la procesión de la mañana del Viernes Santo murciano, en un acto celebrado en la iglesia de Jesús ante representantes institucionales, expertos en patrimonio y devotos.

La obra, tras su intervención, pasa a formar parte del Museo Salzillo, reforzando así el discurso expositivo dedicado a la iconografía y la tradición vinculadas a la figura de la venerada imagen, según ha informado la Comunidad.

El acto ha contado con la participación del secretario general de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Juan Antonio Lorc, y el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, así como del presidente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Emilio Llamas.

Bajo el título 'Nuestro Padre Jesús Nazareno con donantes', la pintura --de gran formato, 200 por 168 centímetros-- representa al titular de la Cofradía sobre una corografía urbana, acompañado por una pareja de hidalgos arrodillados.

Fechada a finales del siglo XVII, la obra fue adquirida por la Cofradía en marzo de 2024 en un anticuario de Sevilla, y posteriormente sometida a un exhaustivo estudio técnico y a un proceso integral de restauración en el Centro de Restauración de la Región de Murcia.

La limpieza y los trabajos de conservación han permitido recuperar numerosos detalles y revelar elementos iconográficos que habían permanecido ocultos durante siglos.

Durante el acto se han ofrecido explicaciones detalladas sobre el proceso de intervención, a cargo de los técnicos del Centro de Restauración, respecto a los trabajos realizados para devolver a la pieza su estabilidad estructural y sus valores estéticos originales, la contextualizando histórica del retrato y su significado dentro del patrimonio vinculado a Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Asimismo, se ha proyectado material audiovisual que ha permitido visualizar el estado previo de la obra y los resultados obtenidos tras la restauración.

El secretario general de la Consejería, Juan Antonio Lorca, ha destacado la relevancia de esta actuación para la conservación del patrimonio mueble regional y ha subrayado que "la restauración de esta obra no solo garantiza su preservación material, sino que permite devolverla a la ciudadanía en las mejores condiciones para su contemplación y para el mantenimiento de la tradición cultural y religiosa que representa".

Los estudios técnicos realizados han aportado además nuevos datos sobre antiguos inventarios de la Cofradía, documentando elementos hoy desaparecidos y enriqueciendo el conocimiento sobre la evolución patrimonial de la institución.

La intervención se enmarca en las actuaciones que la Comunidad Autónoma desarrolla para la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de la Región de Murcia, con especial atención a aquellas piezas que poseen un alto valor histórico, artístico y devocional.