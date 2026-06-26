La Comunidad promueve la IA como herramienta para multiplicar el talento en las empresas regionales

El director del Info, Joaquín Gómez, durante la jornada sobre inteligencia artificial - CARM

MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha inaugurado este viernes el ciclo 'IA: claves prácticas. Lo que toda empresa debe saber', una iniciativa dirigida a que las empresas regionales incorporen la inteligencia artificial con criterio, seguridad y orientación a potenciar el talento, según ha informado la Comunidad.

La primera sesión, celebrada bajo el título 'Cómo preparar tu empresa para el futuro de la IA', ha permitido a un centenar de pymes, startups y desarrolladores de software conocer oportunidades reales de aplicación, errores que conviene evitar y pasos concretos para diseñar una hoja de ruta adaptada al tamaño y necesidades de cada organización.

El director del Info, Joaquín Gómez, ha señalado que "el reto no es que las empresas hablen de inteligencia artificial, sino que sepan preguntarse para qué la necesitan, dónde les puede ahorrar tiempo, qué procesos puede mejorar y qué riesgos deben controlar antes de incorporarla. Este ciclo nace precisamente para bajar la IA del escaparate tecnológico al mostrador de cada empresa, a cada fábrica, al departamento comercial o a la oficina donde se toman decisiones todos los días".

La jornada ha abordado la evolución de la inteligencia artificial y su creciente peso en la toma de decisiones estratégicas, con especial atención a su impacto en la transformación digital de la empresa.

La sesión ha contado con la intervención de Paloma Muñoz Baena, experta en innovación y transformación digital, y con una mesa redonda de casos regionales en la que participaron Miguel Castro, CIO de Francisco Aragón; Jesús Ammar, responsable de Transformación Digital en Zambú Higiene; y Javier López, Data & AI Hub Manager en AMC Global.

El ciclo, que cuenta con la colaboración de Agrupal, Fremm y la Fundación Isaac Peral, se prolongará hasta el mes de noviembre y continuará con sesiones independientes, de modo que cada empresa pueda asistir a las que mejor encajen con sus necesidades.

Las próximas jornadas explicarán, entre otros contenidos, cómo cumplir con la nueva normativa europea sobre inteligencia artificial; cómo adaptar la presencia en internet a los nuevos buscadores y asistentes inteligentes o cómo automatizar tareas repetitivas en la gestión diaria.

Además, se abordará también cómo combinar IA y robótica en procesos industriales; cómo anticipar averías en maquinaria mediante mantenimiento predictivo, especialmente en la industria alimentaria; qué protección legal pueden tener los desarrollos de software basados en inteligencia artificial, y cómo mejorar la logística, la gestión de flotas y la trazabilidad de productos con herramientas inteligentes.

Gómez ha recordado que esta iniciativa "se enmarca en la estrategia del Info para impulsar la innovación, la digitalización y la competitividad del tejido productivo regional.

Además del ciclo, el Instituto de Fomento ofrece herramientas como el Cheque Innovación o el programa Info Proyecta IA, orientadas a acompañar a las empresas que quieren avanzar en su transformación tecnológica con apoyo especializado". Las inscripciones a las próximas sesiones se realizarán a través de la página web del Info.