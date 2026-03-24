Comunidad reclama al Gobierno central que "cumpla" su compromiso de financiar el 50% del sistema de dependencia

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en el Senado - COMUNIDAD

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha reclamado este martes al Gobierno central que "asuma su responsabilidad y cumpla con su compromiso" de financiar el 50 por ciento del sistema de dependencia.

Durante su comparecencia en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, Ruiz ha recordado que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, "anunció que aportaría la mitad del gasto en dependencia y, sin embargo, en la actualidad apenas llega al 25 por ciento".

La consejera ha destacado "el esfuerzo del Ejecutivo murciano por reforzar la estructura de un sistema tensionado por el envejecimiento de la población y un incremento constante de la demanda, a pesar de la infrafinanciación".

La factura que debe el Estado a la Región desde el año 2018, ha incidido, "supera los 600 millones de euros; un importe con el que se podrían haber creado más de 4.700 plazas de atención residencial para personas mayores".

En la Comunidad, explica, "el coste medio por persona dependiente es de 7.448 euros, de los que el Estado sólo aporta 1.862". Esto, a pesar de que la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia "plantea un modelo de financiación compartida entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas", indica Ruiz.

La consejera ha señalado que el esfuerzo presupuestario impulsado por la Región de Murcia "ha conseguido reducir listas de espera, aumentado prestaciones y mejorando la atención, incluso en un contexto de infrafinanciación autonómica, que genera una diferencia de más de 1.000 euros entre lo que recibe un ciudadano de la Región de Murcia frente a otro de la comunidad mejor financiada".

Ruiz ha recordado, además, que el Gobierno central "plantea ahora una nueva reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad sin respaldo económico".

En este sentido, reclama al Estado "cooperación institucional", y que no descargue responsabilidades en las autonomías, porque, "las comunidades asumimos en solitario el incremento del gasto de la dependencia". Un esfuerzo económico "en un contexto de presupuestos prorrogados, con cuantías congeladas que no tienen en cuenta el aumento de costes".