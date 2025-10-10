Comunidad refuerza la eficiencia en la gestión tributaria y eleva un 26,4% la recaudación derivada del plan de control

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha mejorado la eficiencia en la gestión tributaria con un refuerzo del plan de control tributario que ha permitido elevar un 26,4 por ciento la recaudación derivada de las actuaciones de inspección y control en los nueve primeros meses del año, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El número de actuaciones en materia de tributos cedidos ha pasado en concreto de las 4.542 entre los meses de enero y septiembre de 2024 a las 4.960 del mismo periodo de este año, lo que supone un 9,2 por ciento más.

Como consecuencia de este refuerzo en las actuaciones, enmarcadas en el plan de control tributario, la recaudación de tributos como los de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio o el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ha registrado un incremento del 26,4 por ciento.

Así, la recaudación derivada de las inspecciones y controles en estos tributos se ha elevado desde los 9,7 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024 hasta los 13 millones de euros del mismo periodo de 2025.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha subrayado que la lucha y prevención del fraude fiscal es "una de las prioridades estratégicas para el Gobierno regional, y estos resultados evidencian que las medidas de la ATRM están dando sus frutos y que vamos por el buen camino".

"Las actuaciones preventivas de la Agencia Tributaria ayudan a que haya una mayor justicia tributaria y una distribución equitativa de las cargas fiscales, es decir, que todos y cada uno de los contribuyentes tengan la seguridad y la certeza de que están cumpliendo con sus obligaciones tributarias sin dejar de poner o de recibir un solo euro de más o de menos", ha explicado Marín.

El titular de Hacienda ha señalado en este sentido que el aumento en la eficacia en la prevención y lucha contra el fraude fiscal "es el resultado de una estrategia integral y coordinada que se basa no solo en aumentar el número de actuaciones de inspección y control, sino sobre todo en hacerlas de una manera más eficiente".

LA IA COMO AYUDA PARA LA PREVENCIÓN EFICAZ DEL FRAUDE FISCAL

Entre las actuaciones enmarcadas en este plan de control tributario figuran por ejemplo la optimización en la selección de aquellos expedientes que se revisan a través de la aplicación de la Inteligencia Artificial para hacer un uso más inteligente y transversal de la información tributaria disponible o la diversificación de los controles, poniendo especial atención en los beneficios estatales y autonómicos y reforzando así la equidad en su aplicación.

A lo largo de estos nueve primeros meses de 2025, la Agencia Tributaria ha intensificado también los procedimientos de comprobación de valores, adaptándose a los nuevos requerimientos jurisprudenciales y garantizando así la seguridad jurídica de los contribuyentes.

Otra de las medidas ha sido la mejora de la coordinación interna entre unidades administrativas, lo que ha permitido a su vez un enfoque integral en la gestión de tributos interrelacionados, como el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

"El objetivo es que cada vez haya más claridad, transparencia y seguridad jurídica para los contribuyentes, al tiempo que reforzamos la protección de los recursos públicos que garantizan el bienestar de todos los ciudadanos de la Región", ha concluido Marín.