La Comunidad refuerza el Servicio de Valoración de la Dependencia con 8 plazas de nueva creación

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad refuerza, con ocho plazas de nueva creación, el servicio de valoración de la situación de dependencia. El Ejecutivo dota así de más recursos humanos al equipo de valoradores, formado por una treintena de profesionales, para agilizar la tramitación de las solicitudes de dependencia, teniendo en cuenta el elevado volumen de demanda que soporta la Región.

Estos profesionales pasan a formar parte de la plantilla del equipo de valoradores del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). De esta manera, se prevé la resolución de cerca de 4.000 expedientes más al año.

El incremento de valoradores de dependencia en estructura aumenta la capacidad de valoración y además proporciona más estabilidad, planificación y eficiencia al sistema, logrando una reducción sostenida y verificable de las listas de espera.

La Región de Murcia es la tercera autonomía con mayor incremento en el número de solicitudes de dependencia. Solo el año pasado se registraron cerca de 14.000, y cada mes se presentan unas 1.200 nuevas o revisiones de grado. A pesar de este crecimiento constante, el esfuerzo de los equipos de valoración ha permitido que el pasado mes de septiembre se emitieran 2.070 resoluciones, reduciendo la lista de espera en 1.112 personas.

Este refuerzo de la plantilla es una muestra "del compromiso del Gobierno regional con la reducción de las listas de espera, que da un paso más para responder con eficacia a la demanda de las personas que necesitan esta ayuda", destacan desde el Gobierno autonómico.

Avance del Ejecutivo asumido con fondos propios, ya que, aunque la Ley establece una cofinanciación del 50 por ciento, "el Estado no asume la financiación que le corresponde, acumulando una deuda con la Región de Murcia superior a los 500 millones de euros", añaden.

La Comunidad está asumiendo el 74 por ciento del gasto total del sistema de dependencia, ya que el Gobierno central apenas aporta el 26 por ciento. El año pasado, la financiación total ascendió a 332.407.365 euros, de los que la Comunidad aportó 243.301.521.

Así, el Gobierno regional, "a pesar de esta infrafinanciación, actúa con mayor planificación, reforzando la estructura de valoración y aumentando la inversión para continuar reduciendo de forma progresiva los tiempos de tramitación", concluyen desde la CARM.